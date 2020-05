Page Content

​Das Stadtmuseum Simeonstift Trier nimmt ab Anfang Juli ein angepasstes Führungsprogramm auf: Von Juli bis Oktober wird jeden Samstag um 15:00 Uhr eine Führung durch die stadtgeschichtliche Dauerausstellung angeboten, die sich sowohl an Trierer:innen als auch an Tourist:innen richtet.

Mit Start am 5. Juli bis Ende Oktober findet außerdem an jedem zweiten Sonntag um 14:00 Uhr eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung Gesammelt und gesichtet. Ausgewählte Neuzugänge im Museum statt. Die Teilnahme kostet jeweils 6,00 Euro (inkl. Eintritt).



Für die Führungen gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen: Erlaubt sind maximal 10 Personen pro Rundgang, Teilnehmer:innen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ihre Kontaktdaten angeben. Eintrittskarten gibt es 30 Minuten vor der Veranstaltung an der Tageskasse, eine Voranmeldung in der Verwaltung des Museums ist bis Freitagmittag möglich unter 0651 718 1459 oder an stadtmuseum@trier.de.







Foto: Stadtmuseum Simeonstift