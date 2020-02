Keine Pirouetten

Page Content

​Geboren 1981 in Ostberlin, wurde Fritz Kalkbrenner​ stark von der 90er-Jahre Berliner Techno-Szene beeinflusst. Und natürlich auch von seinem älteren Bruder Paul, der ebenfalls nicht mehr aus der Techno-Szene wegzudenken ist. gerade seine ersten Schritte in der modernen Welt der elektronischen Musik gemacht hatte. Gemeinsam gelang den Brüdern 2009 auch die allseits bekannte Erfolgs-Single Sky and Sand, die ursprünglich für den Soundtrack des Films Berlin Calling entstand.

Mit seinem aktuellen Studioalbum Drown kehrt Fritz Kalkbrenner zu einem rein instrumentalen Underground House-Sound zurück. Den Grund für diesen Neuanfang erklärt Kalkbrenner im Interview mit der Berliner Zeitung: „Ich hätte als nächsten Schritt nun auch Studiomusiker einladen können und die Tracks mit Streicher- und Bläserspuren aufpimpen können, sodass alles bombastischer klingt – wäre sicher auch schön geworden. Aber da wäre ich Gefahr gelaufen, dass ich Pirouetten drehe und mich wiederhole. Das wollte ich nicht.“

Inzwischen hat der Musiker auch sein eigenes Label "Nasua Music" gegründet. Mit Kings & Queens erschien im vergangenen Oktober auch bereits die erste Single mit der neuen Crew. Im März diesen Jahres soll dann das neue Album True Colours folgen.

In Kooperation mit der Rockhal verlost hundertttausend.de 3x2 Tickets für das Konzert von Fritz Kalkbrenner am 27. Februar 2020 in Luxemburg.

Hier Klicken zum Gewinnspiel!







Darüber hinaus gibt es auch noch Tickets im regulären Vorverkauf für 31,00 Euro zzgl. Gebühren unter rockhal.lu.