Könnt ihr euch kurz vorstellen?



Wir sind Fräulein Prusselise, ein Modelabel aus der Neustraße in Trier. Wir haben unseren Laden seit fast 17 Jahren und freuen uns immer über Familien, Schenker, Kinder und Omas und Opas, die uns neu entdecken!

Damen und Kindermode stellen seit Beginn unser Hauptsortiment. Wir bieten Mode für den Alltag, Lieblingsstücke, an denen das Herz hängt und die gerne getragen werden. Abgerundet wird das Sortiment durch Spielwaren aus nachhaltigen Materialien wie Holz oder Kautschuk. Sehr bekannt sind unsere Socken, die aus Trier kommen und in der EU produziert werden. Diese verkaufen wir inzwischen Weltweit und freuen uns jedes Mal riesig, wenn zum Beispiel ein Paket nach Australien raus geht! Bio und Nachhaltigkeit stehen bei uns an erster Stelle!



Was ist für euch das Schönste an Weihnachten?

Die weihnachtliche Stimmung generell ist natürlich das Schönste. Man weiß, dass man Quality Time zu Hause mit der Family hat und es ruhiger wird. Wir können das sehr genießen und freuen uns dieses Jahr besonders auf diese Zeit.



Was macht eure Produkte besonders?



Fräulein Prusselise ist Design und Handwerk aus Trier. Wir nähen, zeichnen, entwerfen und sind voller Tatendrang. Die Ideen gehen uns nie aus, daher gibt es stets Neues zu entdecken. Es ist uns wichtig Lieblingsteile zu verkaufen und wir freuen uns, jeden einzelnen Kunden zu beraten und zufrieden zu machen.



Was sind eure weihnachtlichen Geschenktipps?



Zu Weihnachten kommt es besonders gut an, wenn man alle gemeinsam beschenken kann. Da würden wir im Speziellen unser Sockenset für Mama, Papa und Kinder im Partnerlook anbieten. Wenn man Mama und Kind im Partnerlook unter dem Weihnachtsbaum hat, ist das auch toll. Da kommen dann meist die Papas als Schenker ins Spiel und können sich gerne bei uns beraten lassen! Spielwaren von Grimms oder Petit Monkey sind auch eine schöne Ergänzung.



Wo kann man euch und eure Produkte (online) finden?

Ihr findet uns im Web unter www.frl-prusselise.de. Unser Laden ist in der Neustraße 23, 54290 Trier.



Bis wann sollte man bei euch bestellen, damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ankommen?



Das hängt meist an der Versandzeit der Post und DPD. Wenn Waren verfügbar sind, sollte es innerhalb von 3-4 Tagen bei euch sein. Wenn wir noch etwas für euch nähen, dann solltet ihr etwa zwei Wochen vor Weihnachten da sein und euch beraten lassen und etwas aussuchen.​





