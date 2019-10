Page Content

​Mit Licht zeichnen – das ist der Wortursprung von „Fotografieren“. Das Jubiläum der Universität Trier im Jahr 2020 ist ein willkommener Anlass, den besonderen Ort „Universität“ mit besonderen „Zeichnungen“ zu würdigen. Das Thema des Fotowettbewerbs lautet „Mein Campus – Meine Universität“ und ist damit bewusst offen gehalten: Es können Fotos sein, die beispielsweise die Universität Trier als Stätte der Bildung zeigen, als lebendigen Ort des Austausches oder die Kunst und Natur auf dem Campus im Fokus haben.

Da sich das Licht mit den Jahreszeiten verändert, startet der Fotowettbewerb bereits jetzt vor dem Beginn des Jubiläumsjahres. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2020. Eine Jury wird die Fotos begutachten, die besten werden mit Preisen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro geehrt. Als Gewinne locken beispielsweise ein Büchergutschein und ein Reisegutschein. Neben neuen Fotos​ können auch bereits existierende Fotografien für diesen Wettbewerb eingereicht werden. Eine Weiterverwendung der Fotos, gegebenenfalls im Rahmen einer Ausstellung, ist vorgesehen.

Wer sich an dem Wettbewerb beteiligen möchte, kann bis zu fünf Fotografien digital in Druckauflösung einreichen. Der Wettbewerb steht allen offen. Teilnehmen können Angehörige der Universität Trier (Studierende, Mitarbeitende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler) ebenso wie alle anderen Gelegenheits-, Hobby- und Profifotografinnen und -fotografen. Die Bilder können per Mail (pro Foto maximal 8 MB) an fotowettbewerb@uni-trier.de oder online unter www.fotowettbewerb.uni-trier.de eingereicht werden. Die Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden sich ebenfalls auf der Webseite.