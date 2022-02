Foto-Challenge #moselarchitektur startet am 14. Februar

Page Content

​Trier/Mosel (red). Menschen aus der gesamten, grenzenlosen Moselregion werden aufgefordert, ihre Mosel-Architektur in Bildern zu zeigen. Es gilt, Beispiele aufzuspüren, wie Architektur produktiv, sinnstiftend und freudvoll das Leben und den Alltag gestaltet, positiv beeinflusst und das Landschaftsbild prägt.

In dieser Challenge können Teilnehmer:innen vom 14. Februar bis einschließlich 31. März 2022 ihr persönliches Foto zur regionalen Baukultur von der Römerzeit bis in die Gegenwart in der gesamten internationalen Moselregion einreichen.

Ziel ist, dass sich die Menschen mit der Thematik des regionaltypischen und –inspirierten, traditionellen aber auch des neuen Bauens auseinanderzusetzen. Der Fotowettbewerb soll mit dazu beitragen, dass die Bevölkerung sensibilisiert wird und dadurch positive Impulse für die zukünftige Architektur und Landschaftsgestaltung in den Moselorten gesetzt werden.

Pro Teilnehmer kann ein Foto unter www.faszinationmosel.info/foto-challenge hochgeladen werden. Dort sind auch die Teilnahmebedingungen zu finden.

Denkbar sind sowohl Fotos von traditionellen Gebäuden, von moseltypischen Plätzen, Straßen, Gassen, die Gesamtensembles widerspiegeln, aber auch von bauhistorischen Details. Dies kann unter anderem zum Beispiel auch mit einem digitalen In-App-Foto sein (zum Beispiel eine Römische Villa mit der kostenfreien ARGO Augmented Archeology-App der Universität Trier).



Ausdrücklich erwünscht sind auch Beispiele des zeitgenössischen Bauens und seines Weges in die Zukunft der Region (z. B. Ressourcenschonung oder Klimaanpassung), der Integration von Neubauten, von Erweiterungen oder Sanierungen.

Eine Jury aus Fotografen, der Architektenschaft, Gestaltern und regionalen Akteuren vergibt Anfang April die Preise 1-10 sowie optional einen "Sonderpreis der Jury", einen "Jugendfotopreis" für Fotografen bis 18 Jahre, einen Sonderpreis "Zukunft Mosel" der Architektenkammer Rheinland-Pfalz sowie einen ARGO-Sonderpreis für das beste ARGO-In- App-Foto.

Die ausgewählten Motive werden mit tollen Preisen (Genuss- und Geschenkgutscheine, Weinpräsente, etc.) belohnt. Außerdem werden alle Gewinnerfotos in den sozialen Netzwerken und auf der Homepage der Regionalinitiative "Faszination Mosel" vorgestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.