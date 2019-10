Genie und Wahnsinn tragen Schlafanzug

Page Content

​Fortuna Ehrenfeld​ – das klingt nach Fußball-Club, ist aber das Gegenteil. Sänger und Songwriter Martin Bechler hat sich mit Jenny Thiele und Paul Weißert zusammengetan, macht sich auf die Reise durch die Republik und überzeugt die Menschen reihenweise davon, dass Singer-Songwriter mehr kann als nur den Mainstream. Wer jetzt denkt „Ein besonderer Singer-Songwriter? So ein Quatsch, ist doch alles das gleiche.“, der möge zuerst Bechlers Bühnenoutfit aus Schlafanzug und riesigen Bärenpantoffeln würdigen und dich dann ein paar ruhige Minuten nehmen um in die Neuerscheinung Helm ab zum Gebet reinzuhören. Und wer nach dem ersten Hören nur irritiert ist, der möge das Ganze noch einmal anhören, mit dem Vorsatz sich wirklich auf diese Songs einzulassen, die sich völlig unbeeindruckt zwischen Genie und Wahnsinn hin und her bewegen.

„Fortuna Ehrenfeld, das sind Songs, die man in der Kneipe hört, niedergeschlagen oder enttäuscht von der Freundin, dem Freund, Familie, Hund oder einfach nur so. Das sind Songs, da sitzt man auf der Parkbank, hat eventuell leicht einen sitzen und beobachtet das Treiben der Leute und lässt die Gedanken kreisen. Gerne auch ad absurdum. Fortuna Ehrenfeld spielen Songs, in die man sich reinlegen und die man fühlen kann. Irgendwo zwischen Kneipen-Blues, Großstadt-Paranoia und Einzimmerwohnungs-Koller finden diese „Seemannslieder" statt, holen einen ab und reichen einem die Hand.“ Besser als curt.de kann man das Werk der Kölner Band wohl kaum zusammenfassen. Aber auch die beste Zusammenfassung ersetzt die Live-Erfahrung nicht.

Wer jetzt neugierig ist oder schon längst überzeugt oder wer erst noch überzeugt werden will, der sollte sich das Konzert am 20. Oktober 2019 im Mergener Hof auf keinen Fall entgehen lassen. Tickets gibt es ab 22,50 Euro im Vorverkauf bei Grand Hotel van Cleef oder bei Kartenvorverkauf Trier.





Foto: Sebastian Kolodziejczyk​