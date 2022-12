Page Content

​In 14 kurzen Erklärvideos wird Lehramtsstudierenden und Lehrkräften auf der Website www.begabungerkennenundfoerdern.de wissenschaftlich fundiertes Grundlagenwissen zum Erkennen begabter und leistungsstarker Schülerinnen und Schüler vermittelt. Außerdem erhalten sie Tipps und Hinweise, wie sie begabte und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler fördern können. Die kostenfrei und ohne Anmeldung zugängliche E-Learning-Reihe wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Franzis Preckel (Universität Trier) und Prof. Dr. Miriam Vock (Universität Potsdam) im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts „Leistung macht Schule“ (LemaS) entwickelt.













​ Text: Universität Trier



„Uns ist zu Beginn des Projekts aufgefallen, dass die Schulen und Lehrpersonen ganz unterschiedliches Wissen zur Begabungs- und Leistungsförderung haben. Dies liegt auch daran, dass das Thema der Begabungs- und Leistungsförderung in der grundständigen Ausbildung von Lehrpersonen nicht überall vertreten ist“, sagt Preckel. Daher hatte sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen beschlossen, die E-Learning-Reihe aufzubauen.Begleitet werden die Erklärvideos von weiteren Materialien, die zusätzlich Impulse geben und Fakten zusammenfassen. Sie ermöglichen, das gelernte Wissen zu vertiefen, regen zur Diskussion im Schulkollegium an und liefern praktische Übungen. „Die Forschung zeigt, dass zur Begabungs- und Leistungsförderung auch falsche Annahmen existieren. Über diese möchte die E-Learning-Reihe aufklären“, so Preckel.Aufgegriffen werden in den Erklärvideos beispielsweise Themen wie „Talententwicklung“, „Systematische Beobachtung im Unterricht“ und „Innere Differenzierung“. Die E-Learning-Reihe ist von Lehrkräften erprobt und richtet sich an Lehrpersonen aller Schulformen.