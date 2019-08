Techno-Teamwork

Page Content

​hunderttausend.de: Wie erklärt man jemandem, der keine Ahnung davon hat, was Techno ausmacht?

Format:B: Techno bedeutet tanzen. Augen zu und tanzen. Der Rest erklärt sich dann von selbst.



Und was bedeutet Techno für euch persönlich?

Wir wollen​ die Leute vorrangig zum Tanzen bringen. Das hat oberste Priorität. Jeden Track den wir produzieren testen wir so lange im Club oder auf Festivals bis wir mit dem Tanzergebnis zufrieden sind. Darüber hinaus bedeutet Techno für uns Dinge wie Freiheit, Frieden und eine Loslösung vom Normalen.



Ihr habt in einem anderen Interview erklärt, dass eure Songs gemeinsam entstehen. Wie kann man sich den Arbeitsprozess vorstellen?

Meistens fängt einer von uns mit einer Idee an, die wir dann gemeinsam zu Ende bringen. Das ist ziemlich praktisch, da man oft irgendwann alleine nicht weiter kommt. Das passiert häufig, wenn man sich die gleiche Idee immer und immer wieder anhört. Dann kommt der andere mit frischen Ohren dazu und zack ist die Nummer im Kasten. So arbeiten wir eigentlich meistens. Das ist definitiv ein benefit beim Teamwork.



Ihr veröffentlicht quasi nur EPs und keine Alben. Warum?

Naja, wir haben ja schon zwei Alben veröffentlicht. Das hat sich allerdings in Zeiten von Spotify und Co. irgendwann nicht mehr ausgezahlt. Wir machen ja zudem auch Tanzmusik, also Musik für den Dancefloor und weniger fürs entspannte Frühstück am Sonntag Morgen. Wobei das natürlich davon abhängt, was man unter Frühstück am Sonntag Morgen versteht. Hier gehen wohl gerade bei Techno-Fans die Meinungen ziemlich auseinander.

Aber zurück zu eigentlichen Frage. Wir brauchen für ein Album doch recht lange. Das letzte hat mit 13 Tracks fast zwei Jahre gedauert. In unserer schnelllebigen Zeit kann man es sich als erfolgreicher Act nicht leisten so lange nichts zu veröffentlichen. Und als letzter Grund sei bemerkt, dass bei einem Album bestimmte Tracks immer auf der Strecke bleiben, da man heute ja Musik eher über Streaming-Dienste hört und keine Platten mehr auflegt.



Gibt es Songs, die bei keinem eurer Auftritte fehlen dürfen?

Chunky. Spielen wir den nicht gibt's lange Gesichter (grinst).



Nächste Woche seid ihr beim Lucky Lake Festival. Worauf freut ihr euch bei Festivalauftritten besonders?

Festivals finden wir super. Frische Luft, Sonne, tolle Locations, Girls in Bikinis, viel zu essen und Spielzeiten tagsüber. Das passt gut zu unserem recht fortgeschrittenen Alter.

Lucky Lake ist da ein spitzen Beispiel für und bringt all diese schönen Attribute zusammen.





​In Kooperation mit Popp Concerts verlost hunderttausend.de 2x2 Tickets für das Festival am 31. August 2019.

Hier Klicken zu Gewinnspiel​! ​​





​Tickets gibt es im Vorverkauf unter luckylakefestival.com​ für 29,00 Euro zzgl. Gebühren.