Page Content

​Der Name Flogging Molly steht für weitaus mehr als nur für eine Band. Die sieben Musiker verbinden die irische und die US-amerikanische Kultur ebenso spielend miteinander wie irische Folk-Musik mit Punk. Man würze das Ganze mit einer ordentlichen Portion Lebensfreude und erhält Konzert-Abende mit Gute-Laune-Garantie. So geschehen auch am Donnerstag im luxemburgischen den atelier.

Vor ausverkauftem Saal stand dort zum Auftakt die Ska-Punk-Rock'n'Roll Band Buster Shuffle auf der Bühne. Von Vorband-Müdigkeit keine Spur, ließ das Publikum sich von der Energie der Londoner Band sofort mitreißen. Und wer dachte, das den atelier sei schon voll, der wurde eines Besseren belehrt als Flogging Molly den Hauptteil des Abends begann. Die besonderen räumlichen Gegebenheiten dort konnte Frontmann Dave King nicht unkommentiert lassen und fragte sich lauthals, was all die Leute auf dem „f***ing balcony“ zu suchen hätten. Dieser Kommentar erntete ihm sogleich deutliche aber liebevolle Mittelfinger von besagten Personen.

Nur wenige Gäste ließen sich im Laufe dieses, im wahrsten Sinne des Wortes feucht-fröhlichen, Abends nicht zum ausgelassenen Tanzen oder wahlweise auch zum Pogen hinreißen. Angst vor Schweiß, Bier und körperlicher Nähe sollte man zu einem Flogging Molly Konzert lieber nicht mitbringen. Dafür wird man aber mit wahnsinnig guter Stimmung und Ratschlägen fürs Leben belohnt. Am meisten Eindruck hinterließ wohl der Titelsong des neuen Albums Life Is Good mitsamt seiner Ankündigung: Das Lied ist Kings Mutter gewidmet, die vor einigen Jahren verstarb und ihm an ihrem Lebensabend das Versprechen abverlangte, sein Leben zu genießen, denn das habe sie auch immer getan („Before you die – enjoy yourselves. Because that's what I did"). Also ist Life Is Good kein trauriger, sentimentaler​ Song, sondern einer, der zum Tanzen anregt und das Leben feiert. Und zu diesem Zweck eignen sich Flogging Molly-Konzerte ganz hervorragend.

Wer sich davon selbst überzeugen will – oder schon längst überzeugt ist – sollte den Auftritt der Band am 20. Juni 2019 bei Porta³ nicht verpassen​.

​​​​