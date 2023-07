Große Finissage-Party

Page Content

​Zum Abschluss der Ausstellung Kunstpreis Robert Schuman lädt das Stadtmuseum Simeonstift zur großen Finissage-Party: Die Ausstellungsräume werden von 19-22 Uhr zum belebten Treffpunkt für Kunst- und Kulturfans der Großregion. Kurzführungen beleuchten die Hintergründe der Kunstwerke, eine Wein- und Cocktailbar auf dem Kreuzgang lädt zum Verweilen ein und der DJ Whale VS. Elephant sorgt für die musikalische Atmosphäre. Karten für die Veranstaltung gibt es an der Museumskasse oder bei Ticket Regional. Der Eintritt beträgt 6€ (Studierende: 4€). Der Kunstpreis Robert Schuman vereint aktuelle Kunst aus Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier. In der Ausstellung sind Arbeiten von 16 Künstlerinnen und Künstlern aus den vier Städten zu sehen. Die Preisträgerin 2023 ist die Luxemburgerin Lisa Kohl.











Text und Bild: Stadtmuseum Trier





Samstag, 19. August, 19-22 UhrFinissage Kunstpreis Robert Schuman 2023Abschlussparty mit Kurzführungen, Cocktails und DJEintritt: 6€