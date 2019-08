"The Boss" trifft mitten ins Herz

Page Content

Teenager Javed (Viveik Kalra) hat pakistanische Wurzeln und wächst mit seiner Familie im britischen Luton auf. Sein Vater hat gerade seinen Job verloren und schon eifrig Javeds Zukunft geplant, außerdem hat der Schüler mit Anfeindungen örtlicher Skinhead zu kämpfen. Nachdem ihm sein Freund Roops (Aaron Phagura) zwei Kassetten von Bruce Springsteen gibt, merkt er schnell, das die Songtexte ihm aus der Seele sprechen. Mit Hilfe der Musik verändert Javed nicht nur seinen Look...



Der Film basiert auf den wahren Ereignissen und Erlebnissen des britisch-pakistanischen Journalisten Sarfraz Manzoor, der unter anderem für den Guardian schreibt und verschiedene Dokumentationen für die BBC produziert hat.



​Mit dem Frauen-Fußballfilm "Kick it like Beckham" hatte Regisseurin Gurinder Chadha ihren internationalen Durchbruch, auch in ihrem neusten Film widmet sie sich der Geschichte eines Jungendlichen, der in seiner neuen Heimat der 1980er mit Tradition und Moderne hadert.