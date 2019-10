Die Wende durch Kinderaugen

Page Content

​Kurz vor den Sommerferien 1989 freut sich die zwölfjährige Fritzi auf eine unbeschwerte Zeit mit ihrer besten Freundin. Mit Sophie und deren Hund Sputnik plant sie Freibadbesuche und entspannte Stunden im Baumhaus. Wie Kinder sich nun mal Ferien zuhause vorstellen. Völlig unvorbereitet trifft die Mädchen die Nachricht, dass Sophie bereits am kommenden Tag mit ihrer Mutter in den Urlaub nach Ungarn aufbrechen soll. Als kleinen Trost darf Fritzi in Sophies Abwesenheit auf deren Hund aufpassen. Wochen vergehen, Fritzi vermisst ihre Freundin, aber von dieser erhält Sie nicht einmal Post. Als dann am ersten Schultag nach den Ferien immer noch keine Sophie weit und breit zu finden ist, dämmert es der kleinen Fritzi. Ihr wird klar, dass ihre Freundin mit ihrer Mutter, wie schon viele Bekannte zuvor, in den Westen geflohen ist.





Es ändert sich vieles im Leben der kleinen Fritzi in ihrer Heimatstadt Leipzig. Langsam dämmert ihr warum plötzlich Stasi-Männer in Sophies alter Wohnung auftauchen und warum immer mehr Menschen sich jeden Montag versammeln, um von der Nikolaikirche aus friedlich zu demonstrieren. Die junge Heldin entschließt sich, den kleinen Sputnik zurück zu Sophie zu bringen, und hat auch schon einen Plan wie: Bei der kommenden Klassenfahrt zur Grenznähe soll Sputnik seiner Besitzerin übergeben werden. Ein gefährliches Unterfangen. Inmitten dieses Abenteuers gerät das Mädchen in eine Demonstration, und wird Zeitzeugin einer Bewegung, die die Zukunft des ganzen Landes verändert.



Die Regisseure Matthias Bruhn und Ralf Kukula haben die Wende als „Wessi“ und „Ossi“ miterlebt. Beide eint das Gefühl von Freiheit und Gemeinschaft, was sie dazu bewegte, einen authentischen, spannenden und unterhaltsamen Animationsfilm zu drehen. Ein Film über den Mut und die Kraft der Menschen, die die Geschichte veränderten. ​





Foto: Weltkino Filmverleih