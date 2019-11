Page Content

Molly macht an ihrem letzten Tag in der Highschool eine schreckliche Entdeckung: An ihrer Schule gilt die Regel, dass man nicht mit seiner College-Zulassung prahlen soll, damit sich die anderen nicht gedemütigt fühlen. Also ist die immer strebsame Stufenbeste bisher einfach davon ausgegangen, dass ihre ständig feiernden Klassenkameraden auf irgendwelchen miesen Colleges landen werden. Aber dem ist gar nicht so. Eine Mitschülerin hat es sogar wie Molly bis nach Harvard geschafft. Auch Amy wurde von einer Eliteuniversität angenommen, will aber zuerst noch in Botswana etwas Entwicklungshilfe leisten. Molly kommt die Erkenntnis, dass sie all die Jahre womöglich ganz umsonst mit Lernen und Strebsamkeit vergeudet hat. Also beschließt sie, gemeinsam mit ihrer besten Freundin Amy all das Verpasste in ihrer letzten Highschool-Nacht auf einen Schlag nachzuholen. Frei nach dem Motto: "Niemand weiß, wie witzig wir sind!​"





Bei Booksmart handelt es sich um das Regiedebüt von Olivia Wilde. Der Film wirkt jedoch keinesfalls wie das Werk eines Anfängers, sondern ist eine amüsante Highschool-Komödie.



Booksmart stieß bislang auf die Zustimmung von 97 Prozent aller Kritiker bei Rotten T​omatoes und erreichte hierbei eine durchschnittliche Bewertung von 8,3 der möglichen 10 Punkte. Dadurch landete Booksmart dort in den Top 10 der besten LGBT-Filme aller Zeiten. Bei den nicht-professionellen Usern von Rotten Tomatoe​s erzielte der Film einen Audience Score von 77 Prozent. Die von Filmkritikerinnen initiierte Film-Website CherryPicks, die sich für die Geschlechtergerechtigkeit im Bereich der Filmkritik einsetzt, gibt einen Wert von 87 Prozent an und empfiehlt den Film als sehenswert.

Filmstarts.de schreibt: „Der gewaltige Hype ist zumindest zum großen Teil tatsächlich gerechtfertigt – Booksmart hat vor allem dank seiner unglaublichen und unglaublich ansteckenden Energie verdientermaßen alle Chancen, als DIE prägende Highschool-Komödie der Zehnerjahre in die Filmgeschichte einzugehen.“​







Foto: Anapurna Pictures​