Jetzt für Trier und die „FAIR-Führungen“ abstimmen

Trier ​(red/Stadt). Bei den "FAIR-Führungen" entdecken Gruppen und Einzelpersonen auf der rund 2,5km langen geführten Tour zwischen römischen Bauwerken und mittelalterlichen Wohntürmen völlig neue Aspekte einer 2000 Jahre alten Stadt. Dabei wird den Fragen nachgegangen, ob wir heute „fairer“ leben als in der Römerzeit oder im Mittelalter? Schmeckt Handgemachtes wirklich besser als Massenware und ist es seinen höheren Preis wert? Was ist eigentlich "fair", was umfasst eine faire und nachhaltige Lebensweise und wie haben sich diese Aspekte im Laufe der Geschichte verändert?

Mit dem Projekt "FAIR-Führungen" soll eine breite Öffentlichkeit sowohl unter den Einwohnerinnen und Einwohnern als auch den Gästen der Stadt Trier angesprochen werden. Auch Kinder können durch die Fair-Führungen genauso begeistert werden wie junge und ältere Erwachsene, dafür sorgen die lizensierten Stadtführer.

Linda Leuf, Inhaberin, Projektentwicklerin und Gästeführerin der FAIR-Führungen, erklärt: "Wir sind davon überzeugt, dass man aus der Geschichte für Gegenwart und Zukunft lernen kann – ohne Fingerzeig, informativ und unterhaltsam. Wir möchten unsere Gäste nachdenklich stimmen und zu 'fairem' Handeln anregen ohne anzuklagen." Das Projekt soll die positive Vision einer globalen Weltanschauung nach "fairen" Prinzipien vermitteln. "Wir möchten unsere Gäste mit einem Lächeln und in dem Bewusstsein verabschieden, dass man selbst aktiv etwas bewirken kann", beschreibt Leuf ihre Motivation.

Der Wettbewerb "Faitrade Awards" wird alle zwei Jahre von Fairtrade Deutschland ausgetragen. Er würdigt das Engagement von Akteuren und Akteurinnen des fairen Handels. Eine Jury bestimmt über die Preisvergabe – mit Ausnahme der Kategorie "Publikumspreis", hier wird der Gewinner per Online-Voting bestimmt.

Das Online-Voting läuft noch bis Montag, 14. März, 12 Uhr. Für das Projekt der Moselmohikaner und der Stadt Trier kann hier abgestimmt werden​. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, es muss eine Mobilnummer angegeben werden, an die ein kostenfreier Bestätigungscode per SMS geschickt wird, damit jede Person nur einmal abstimmen kann.​