​Das Jugendparlament (Jupa) drückt in einer Pressemitteilung seine Solidarität mit dem Exhaus-Verein aus, der infolge des laufenden Insolvenzverfahrens aufgelöst werden musste: „Der Exzellenzhaus e.V. als wichtiger Teil der Jugendkultur Triers ist nicht zu ersetzen. Wir schätzen das vielschichtige Angebot des Jugendzentrums, das von zahlreichen Wegen der Freizeitgestaltung und Kinderbetreuung bis hin zu Beratungsmöglichkeiten in allen Lebenslagen reicht.“ Die Jupa-Mitglieder heben auch die Kultur- und Demokratieförderung hervor, da das Exhaus allen Künstlern eine Bühne biete und mit dem Fanprojekt Trier durch „Kick for Colours“ die LGBTQI+ Gemeinschaft unterstütze. „Diese Angebote müssen um jeden Preis Bestand haben und in einer Hand verbleiben“, lautet die Forderung der Nachwuchspolitikerinnen und Nachwuchspolitiker.

​