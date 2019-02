Page Content









​Letzte Woche verkündeten Bürgermeisterin und Sozial- und Jugenddezernentin Elvira Garbes sowie Baudezernent Andreas Ludwig bei einer Pressekonferenz, dass die bisher beschlossenen Brandschutzsanierungsmaßnahmen die gravierenden Baumängel nicht beheben können. Im Zuge der laufenden Sanierung waren weitere Mängel zu Tage getreten und zeigten einen wesentlich schlechteren Zustand als zunächst angenommen. Das Team des Jugendkulturzentrums bat auf Facebook​ um Verständnis und schrieb:​„Durch Probleme mit der Statik müssen wir den Betrieb im Exzellenzhaus selbst einstellen. Das heißt unsere pädagogische Arbeit wird am Standort Exhaus vorerst nicht mehr fortgeführt und in den nächsten Jahren werden keine Veranstaltungen im Exzellenzhaus stattfinden. Die Arbeit des Vereins insgesamt wird in naher Zukunft an anderen Standorten stattfinden. Die Mitarbeiter haben auch in Kürze ihre Büros zu räumen. Seitens der Stadt ist man umgehend bemüht adäquate Ersatzräumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.“Heute Nachmittag gab es nun die ersten Neuigkeiten zu den geplanten Konzerten, die verlegt werden konnten. Soweit bekannt, muss bisher nur das Konzert von :papercutz aufgrund der kurzfristigen Standortwechsel ausfallen.​Hier alle Termine & Relocations im Überblick:Bereits erworbene Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Alle weiteren geplanten Veranstaltungen und Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Exhau​ses​