Page Content

Folgend ein paar Hinweise wie Energie gespart werden kann. ​

Stromrechner: Sie können herausfinden, wieviel Energie das Gerät verbraucht. Das ist abhängig vom Computer und dessen Komponenten. Eine Grafikkarte benötigt mehr Strom als ein integrierter Chip, ein Gaming-Computer mit hoher Leistung mehr als ein l Bürorechner. Man sollte sich also nur diejenigen Komponenten zulegen, die man wirklich braucht.



Eine Suchanfrage verursacht einen Stromverbrauch von 0,0003 Kilowattstunden. Bei der Vielzahl an Suchanfragen aller Computernutzer kommt hier einiges zusammen. Nutzer können das ausgleichen: So spenden die Betreiber der Suchmaschine ecosia.org 80 Prozent ihrer Einnahmen an Projekte zur Aufforstung.



Beim Ausschalten: Im Energiespar-Modus sinkt der Verbrauch, gar kein Strom wird im Ruhezustand verbraucht. Ungenutzte Geräte vom Strom trennen: Ideal sind Steckdosenleisten mit Schalter, denn auch im Standby-Modus ziehen viele Geräte Strom.



Längere Lebensdauer: Man sollte überlegen, ob wirklich ein neuer PC oder ein neues Smartphone benötigt wird, denn bei der Herstellung muss viel Energie aufgewendet werden. Die Geräte sollten möglichst lange genutzt werden, um den Energieverbrauch auf viele Jahre zu verteilen. Eine andere Option sind gebrauchte Modelle.



Autoplay: YouTube, Netflix und Facebook haben Autoplay-Funktionen, das nächste Video beginnt, sobald ein Clip beendet ist. Das lässt sich abstellen.



Anders streamen: Smartphone und Tablet verbrauchen deutlich weniger Strom als Fernseher und Computer. Wer Filme und Serien streamt, sollte das deshalb auf mobilen Geräten tun. Zweistündiges tägliches Streamen über TV bedeutet pro Jahr rund 50 Kilowattstunden, auf Handy oder Tablett sind es vier. Je besser die Streamingqualität, desto größere Datenmengen werden übertragen. Für eine Stunde bei Full-HD-Auflösung werden zirka drei Gigabyte Daten verbraucht, eine niedrigere Auflösung spart also Energie.

​​

Weniger digital sein: Computer, Smartphone oder Tablet sollten öfter mal ausgeschaltet werden, gerade auch wenn ein Film langweilig ist. Manche E-Mails sind unnötig und nicht alle Bilder müssen bei Cloud- Diensten hochgeladen werden.​









Text: Presseamt Trier (adaptiert)





Sparsamere Geräteklassen: Man sollte auf den Stromverbrauch der Geräteklasse achten. Notebooks verbrauchen bis zu 70 Prozent weniger Energie als Desktop-Rechner. Laptops sind sparsamer, weil sie in der Regel über einen Akku betrieben werden. Bei Druckern benötigen Tintenstrahler viermal weniger Energie als Laserdrucker.