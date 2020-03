Wohlgemeinte Intrigen

Page Content

​Woodhouse - schön, klug und reich - führt in ihrem verschlafenen Ort unangefochten die bessere Gesellschaft an. Und niemand hat dabei eine höhere Meinung von ihrem Charme, Stil, Witz und Klavierspiel als sie selbst. Weit und breit gibt es keine attraktivere Partie als Emma, aber merk-würdigerweise ist ihr der Richtige einfach noch nicht begegnet. So verbringt sie ihre Zeit damit, andere zu verkuppeln, allen voran ihre Freundin Harriet. Aber trotz Emmas unbegrenztem Vertrauen in ihre Menschenkenntnis, laufen ihre wohlgemeinten Intrigen schief.​



Regisseurin Autumn de Wilde ist eigentlich bekannt für ihre Musikvideos und Konzertdokumentationen. Jedoch liefert sie mit Emma ein überzeugendes Werk ab. Dies gelingt ihr auch dank der guten Besetzung des Films. In der Hauptrolle ist Anya Taylor-Joy, bekannt aus The Witch zu sehen. Diese wird tatkräftig von Johnny Flyn als Mr. Knightley und Gemma Whelan, welche auch in Game of Thrones zu sehen war, unterstützt.



Die Vogue schreibt, der Film könne einfach nicht enttäuschen, was sich auch in anderen Kritiken widerspiegelt. Bei IMBb erreicht Emma eine Bewertung von 6,9 von 10 und Rotten Tomatoes​ vergibt gute 85%. Wer also Jane Austen mag kommt um diesen Film nicht drum herum.





Foto: Universal ​