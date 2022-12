Page Content

​“Elfmeterschießen hat dieses Besondere. Alle 30 Sekunden ein Spannungsmoment und man weiß nicht: Trifft er oder trifft er nicht? Hält der Torwart, macht er eine Glanzparade? Das ist mega spannend und auch für die Leute interessant, die sich nicht zwingend 90 Minuten Interesse an einem Fußballspiel haben”, so Gregor Demmer, Geschäftsführer von Total Fansports aus Saarburg. Sein Start-up betreibt die Plattform Vereinsticket zur professionellen Digitalisierung des Vereinssports und hat nun, gemeinsam mit 36feet aus Köln, das Elfmeterschießen Festival Trier auf die Beine gestellt.







Text: Patrick Hausen ​​



Das startete am Freitagnachmittag mit dem Volksbank Trier Charity Cup: Unternehmensmannschaften von unter anderem der Volksbank und der BARMER Trier und hochkarätig besetzte Teams wie das der Trierer Eintracht mit Trainer Josef Cinar traten gegeneinander an und schossen Elfmeter für den guten Zweck. Für jeden Treffer wanderten 2€ von der Volksbank Trier und 1€ von den beiden Veranstaltern in den Spendentopf. Hinzu kamen die Einnahmen aus den Zuschauertickets und freiwillige Spenden der Anwesenden. Insgesamt können dadurch 8.392,45€ an die drei Organisationen Viva con Agua, In safe hands e.V. und Team Bananenflanke Trier e.V. ausgeschüttet werden.Die drei Charities stellten je selbst ein Team für das Turnier. Zur Freude der rund 350 Anwesenden war Andreas Luthe, Torhüter beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und Mitgründer von In safe hands, am Freitag persönlich vor Ort. Er begnügte sich jedoch mit der Zuschauerrolle und ließ seinen Mitgründer Jonas Ermes ins Tor, der einst beim VfL Bochum und Alemannia Aachen zwischen den Pfosten stand. Den Turniersieg konnte Ermes seiner Truppe allerdings nicht sichern, der ging an die Polizei Trier.An der Vereinsmeisterschaft, die am frühen Samstagnachmittag startete, nahmen 32 Mannschaften aus der Region teil. Sie spielten um insgesamt 2.000€ Zuschuss für ihre Vereinskassen. Je 500 € gingen an die Herren vom VfL Trier und die Damen von TuS Issel, je 300 € an die U19 von Eintracht Trier und die FSG Saarburg-Serrig und je 200€ an die SG Hochwald-Zerf und die Damen des SV Konz.Der Siegerehrung am Samstagabend gingen 82 teils spektakuläre Duelle vom Punkt mit insgesamt 567 getroffenen Elfmetern voraus. Nach der Pokalübergabe und der Sektdusche der Sieger sorgte die Band “Drawn in Fate” für Stimmung, bevor DJ “Carnage 23” die verbliebenen der rund 500 Anwesenden zum Tanzen brachte.“Der erste Eindruck war Wahnsinn! Wir sind hier reingekommen, die Lichter haben uns überfallen, wir waren direkt geflasht von der Atmosphäre und von der Location”, fasst Niklas Wenner vom SV Tawern das Elfmeterschießen Festival Trier zusammen. Bei solch einem Feedback wundert es nicht, dass bereits zahlreiche Teilnehmende nach dem Folgetermin fragen. Der steht noch nicht fest. Aus Veranstalterkreisen ist aber zu vernehmen, dass eine Wiederauflage im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich ist. ​