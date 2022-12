Page Content

​Am vergangenen Wochenende traf sich Niki Wagner (Projektleiter Jugend SVE) mit Torsten Haubrich (Koordinator Partnervereine – VfB Stuttgart) und Kai Oswald (Trainer Partnervereine – VfB Stuttgart) in Trier und besiegelten vor Ort die gemeinsame Partnerschaft zwischen dem VfB Stuttgart, dem FC Trier und Eintracht-Trier. Die beiden Trierer Vereine sind die ersten beiden Clubs außerhalb der baden-württembergischen Landesgrenze, die sich Partner des VfB Stuttgart nennen dürfen. Neben gemeinsamen Präsenzveranstaltungen wie Trainerworkshops und Talenttage wird aufgrund der Entfernung die Kooperation, die sich an die Trainer und Talente im Grundlagen- und Aufbaubereich richtet, zusätzlich über die Videoplattform Advance.Football begleitet. Hier sind Videos mit Trainingsformen nach der VfB-Ausbildungsphilosophie gezielt für diesen Altersbereich zu sehen. Die Plattform wird zudem für Fortbildungen und Schulungen genutzt.

Thomas Krücken, Direktor Nachwuchsleistungszentrum VfB:



„Mit dem Verbund aus FC & Eintracht Trier gewinnen wir einen starken Partner in der Region Trier in unser Netzwerk an Kooperationsvereinen. Nach vertrauensvollen Gesprächen konnten wir uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit im Grundlagen- und Aufbaubereich verständigen. Durch die Nähe der luxemburgischen Grenze und der nachhaltig erfolgreichen Jugendarbeit nehmen wir mit dieser Partnerschaft eine wichtige strategische Rolle ein und wollen mit unserer Arbeit die Region im Kinder- und Jugendfußball unterstützen. Bundesligaspieler wie Dominik Kohr und Jan Thielmann sowie Robin Koch, welcher derzeit bei Leeds United unter Vertrag steht, unterstreichen das Talentbecken in Trier und Umland.“



Niki Wagner, Projektleiter Jugend SVE:

„Die Kooperation mit dem VfB Stuttgart ist das Fundament für die Weiterentwicklung und Professionalisierung unserer sportlichen Ausbildung im Jugendbereich in Richtung NLZ. Wir konnten bereits das vergangene Wochenende für einen intensiven Austausch nutzen und werden die erarbeiteten Ideen zeitnah zur Umsetzung bringen. “