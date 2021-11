1:1-Unentschieden gegen Engers

Page Content

​Die Eintracht begann druckvoll und ging in der 12. Minute in Führung: Nach einer Ecke konnte Gästetorwart Husic den Kopfball von Henk van Schaik noch abwehren, war aber gegen den Nachschuss von Yannick Debrah machtlos. Nur zwei Minuten später die nächste Gelegenheit für die Gastgeber, Sven König scheiterte mit einem Schlenzer an Husic (14.). In der 21. Minute zeigte der Unparteiische nach einem Foul von Kevin Heinz auf den Punkt. Den anschließenden Foulelfmeter verwandelte Leon Gietzen zum 1:1-Ausgleich. Die Antwort folgte prompt, Sven König wurde von Kevin Heinz bedient, doch der Toptorjäger des SVE scheiterte knapp (24.). Lediglich drei Minuten später verwehrte das Schiedsrichtergespann um Giuseppe Geraci Sven König einen regulären Treffer wegen einer Abseitsstellung. Nach Auflösung der Bilder von SVE-TV war zu erkennen, dass König bei der Ballabgabe nicht in der verbotenen Zone stand (27.). Auch fünf Minuten später lag der Ball wieder im Netz der Gäste, diesmal entschied der Schiedsrichter nach einem Kopfball von van Schaik auf Handspiel. Kurz vor der Pause flog Yannick Debrah mit gelb-rot vom Platz (39.).

Nach der Pause hatten die Moselstädter die erste Möglichkeit, Jonas Amberg kam nach einem Pass von Dominik Kinscher einen Schritt zu spät (48.). Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit probierte die Eintracht auch in Unterzahl weiterhin alles und hatte durch König nach einer Stunde die nächste Chance (60.). Nach 66 Minuten meldeten sich auch die Gastgeber mit einem Abschluss von Schlesinger knapp über das Gehäuse. In der 77. Minute scheiterte Dominik Kinscher mit einem Freistoß am Außenpfosten und hatte den Siegtreffer auf dem Fuß. Kurz vor Schluss zeichnete sich Wieszolek noch mit einer Parade gegen Naric aus (90.+3).

Eintracht-Trier: Wieszolek – Thayaparan, Maurer, van Schaik, Heinz – Fischer – Brodersen (46. Brand-scheid), Debrah, Kinscher (80. Kaluanga), König – Amberg (51. Schneider, 86. Bibaku))

FV Engers: Husic – Fiege (59. Freisberg), Kneuper, Splettstößer, Meinert - Gietzen, Runkel, Brahaj (15. Schlesiger), Stieffenhofer (78. Kesikci) – Kap, Finkenbusch (46. G. Naric)

Tore: 1:0 Debrah (12.), 1:1 Gietzen (21., FE)

Schiedsrichter: Giuseppe Geraci

Zuschauer: 976

Gelb-Rote Karte: Debrah (39.)











Foto: Pixabay​