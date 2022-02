Eintracht Trier muss zu den kleinen Roten Teufeln

Page Content

​Trier (red). Eintracht Trier, unangefochtener Tabellenführer der Nord-Staffel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar tritt am Sonntag, den 20. Februar 2022 zu seinem vorletzten Spiel der Oberliga-Staffelrunde in Kaiserslautern an. Die Begegnung hätte bereits Im Dezember stattfinden sollen, dann wurde der Ligabetrieb aber wegen der Corona-Pandemie eingestellt. Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion.



Während sich die Eintracht mit großem Vorsprung als Tabellenführer der Nord-Staffel für die Aufstiegsrunde (dann mit jeweils sechs Mannschaften aus Nord- und Südstaffel) qualifiziert hat, stehen die "kleinen Roten Teufel" aus der Pfalz unter Zugzwang. Der aktuelle Tabellen-Achte muss gewinnen, um sich die Chance zu bewahren, an den punktgleichen und besser platzierten Teams SG Mülheim-Kärlich und TuS Koblenz vorbeizuziehen.

Für Fans des SVE, die zum Auswärtsspiel reisen möchten, sind einige Punkte zu beachten:

Zugelassen sind ausschließlich Zuschauer, die Nachweise vorlegen können, die der 2G plus-Regel entsprechen.

Es wird einen separaten Gästeblock geben (Block 18.1), dort wird es einen Kiosk für Speisen und Getränke geben.

Das Stadion öffnet um 13:00 Uhr.

Bei Anreise mit dem PKW steht hinter dem Gästeblock Parkplatz Ost zur Verfügung.

Tickets wird es bis einschließlich Freitag nur im Online-Ticketshop des 1. FC Kaiserslautern geben. Es wird keine Tageskasse geben!

Das letzte Nachholspiel der Staffelrunde bestreitet der SVE am Samstag, den 5. März 2022 im heimischen Moselstadion gegen Hassia Bingen.​