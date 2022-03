Eintracht Trier: Spielplan für die Aufstiegsrunde steht

Page Content

​Trier (red). Der Spielplan für die Aufstiegsrunde der Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar wurde in einer gemeinsamen Videokonferenz der Vereine festgelegt. Eintracht Trier empfängt zum Auftakt am 19. März um 14:00 Uhr den FV Dudenhofen im Moselstadion. Beendet wird die Saison ebenfalls mit einem Heimspiel am Pfingstwochenende gegen Hertha Wiesbach.



In der Aufstiegsrunde stehen für die Eintracht (Staffelsieger Nord der gerade beendeten Hinrunde) Heim- und Auswärtsspiele gegen alle sechs qualifizierten Vereine der Süd-Staffel an. Der Gewinner der Aufstiegsrunde besitzt das Recht zum direkten Aufstieg in die Regionalliga, der Tabellenzweite kann den Aufstieg in einer zusätzlichen einfachen Relegationsrunde mit den Tabellenzweiten der Oberligen Hessen und Baden-Württemberg erreichen. ​



Der SVE-Spielplan im Überblick