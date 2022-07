Page Content

​Trier (red). Noch keine zwei Wochen ist es her, als der SV Eintracht (SVE) die Rückkehr in die Regionalliga feiern durfte. Doch schon bald rollt der Ball wieder im Moselstadion. Bereits am Donnerstag, den 30. Juni, bittet Cheftrainer Josef Cinar sein Team erstmals wieder zum gemeinsamen Mannschaftstraining.

Die kommende Regionalligasaison beginnt am ersten August-Wochenende (5. bis 7.8.2022 - der Spielplan wurde bislang noch nicht bekanntgegeben).

Bis dahin bestreitet der SVE ein buntes Testspielprogramm in der Großregion. Den Auftakt macht der Test bei der neugegründeten SG Rascheid/Geisfeld/Reinsfeld am Freitag, den 1. Juli 2022 in Geisfeld (Hunsrück). Anstoß ist um 19 Uhr.

​Der aktuelle Fahrplan im Überblick:

Änderungen und/oder Ergänzungen, beispielsweise zu den genauen Spielorten und Zeiten, werden kurzfristig veröffentlicht. Geplant ist außerdem ein mehrtägiges Trainingslager, um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten.



Donnerstag, 30. Juni – 18 Uhr: Trainingsauftakt am MoselstadionFreitag, 01. Juli – 19 Uhr: SG Geisfeld/ Rascheid/ Reinsfeld in GeisfeldSamstag, 02. Juli – 15 Uhr: TSV Schott Mainz in BischofsdhronSamstag, 09. Juli: CS Fola EschSamstag, 16. Juli: noch offenDienstag, 19. Juli – 19:30 Uhr FC Progrès Niederkorn in NiederkornSamstag, 23. Juli: TSG PfeddersheimSamstag, 30. Juli – 16 Uhr: US Bad Mondorf