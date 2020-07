Page Content

​Nach dem Motto „Das geht!“ stellt sich die Universität Trier den neuen Umständen durch die Corona-Pandemie entgegen. Studieninteressierten soll die Chance eröffnet werden, sich umfassend zum Studium zu informieren, trotz Abstands- und Hygieneregeln. Dafür hat die Zentrale Studienberatung der Universität Trier das neue Info-Angebot „Das geht!“ gestartet. Darin präsentiert sich die Universität Trier online: digitale Campusbesuche, Workshops zur Studienorientierung in virtuellen Räumen bis hin zur persönlichen Video-Studienberatung.



Die Planungen für das Wintersemester laufen auf Hochtouren. Viele Fragen müssen geklärt werden, um den angedachten Mix aus Präsenz- und Digitalveranstaltungen unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen zu ermöglichen. „Besonders berücksichtigen werden wir bei den Planungen die Studierenden, die in ihr erstes Semester an der Universität Trier starten werden. Wir möchten, dass sie die Möglichkeit bekommen, im Rahmen der dann geltenden Regelungen, unseren schönen Campus, ihre Mitstudierenden und Lehrenden kennenzulernen“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel. Die Lehrveranstaltungen im Wintersemester starten an der Universität Trier am 2. November 2020. Durchgeführt wird auch wieder die Einführungswoche, die einen optimalen Studienstart ermöglichen soll.







Zulassungsbeschränkte Studienfächer



Für die nur noch wenigen zulassungsbeschränkten Bachelor- und Masterstudiengänge endet die Bewerbungsfrist am 20. August. Die Studienplätze für diese Studienfächer werden nach Abiturnote bzw. Wartezeit vergeben. Zulassungsbeschränkte Bachelor-Studiengänge sind im Wintersemester 2020/21 die Lehramtsfächer Biologie, Geographie und Grundschulbildung, die 1-Fach-Studiengänge Medien- und Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Sozial- und Organisationspädagogik und Umweltbiowissenschaften. Die Masterstudiengänge Grundschulbildung und Psychologie sind ebenfalls zulassungsbeschränkt.



Bewerbungszeitraum für deutsche Studieninteressierte und Bildungsinländer



- für zulassungsbeschränkte Fächer im Bachelor: 01.07. - 20.08.2020

- für zulassungsbeschränkte Fächer im Master: 12.05. - 20.08.2020

- für nicht zulassungsbeschränkte Fächer: 12.05. - 09.10.2020

- Vorlesungszeit Wintersemester 2020/21: 02.11.2020 - 13.02.2020



Informationen zum Studium an der Universität Trier





- Neues digitales Info-Angebot zur Studienorientierung: www.dasgeht.uni-trier.de - Termine und Informationen zur Einschreibung: www.bewerbung-info.uni-trier.de





Bei den Einschreibe- und Bewerbungsfristen für das Wintersemester 2020/21 gibt die Universität Trier Studieninteressierten mehr Zeit. Bis zum 9. Oktober können sie sich für die über 100 zulassungsfreien Bachelor- oder Masterstudiengänge einschreiben. Wer schon sicher weiß, welchen zulassungsfreien Studiengang er an der Universität Trier studieren möchte, rät die Zentrale Studienberatung, sich trotzdem zum nächstmöglichen Zeitpunkt einzuschreiben. So hätte man eine Planungssicherheit für sich und könne eine rasche Rückmeldung der Universität Trier bekommen. Vor Ende der Einschreibefrist steige erfahrungsgemäß das Verwaltungs- und Beratungsaufkommen, das in diesem Jahr aufgrund der verschobenen Fristen für die zulassungsbeschränkten Studiengänge verstärkt erwartet wird.