Vernetzung zwischen Bildung und Unternehmen

​Am Balthasar-Neumann-Technikum (BNT) in Trier entsteht ein sogenannter „Bildungshub“ – ein Knotenpunkt, der Schüler:innen, Techniker:innen und Studierende mit ihren innovativen Ideen fördert und mit interessierten Unternehmen in der Großregion frühzeitig zusammenbringen soll. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem kreiseigenen BNT, dem Landkreis Trier-Saarburg und seiner Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Unter anderem ist der Fachkräftemangel, der auch die Region Trier längst erreicht hat, für die Verantwortlichen ein Ansporn, den Bildungshub, kurz genannt Edu Hub (von „Education Hub“), voranzubringen. David Dimmig aus Kasel ist die Leitung des Edu Hub übertragen worden. Der Datenbankentwickler hat zehn Jahre Arbeitserfahrung und wird eine digitale Plattform aufbauen, um es so Schüler:innen und Studierenden nicht nur des BNT mit der Fachschule für Technik und dem technischen Gymnasium, sondern auch anderer Schulen sowie Firmen zu ermöglichen, qualitativ hochwertige technische Projekte auszutauschen und auszuarbeiten. Dabei geht es um Praxisnähe, Fachkräftesicherung und somit auch um die Stärkung des regionalen und auch grenzüberschreitenden Wirtschaftsstandortes.

Unter anderem soll eine Schnittmenge zwischen dem Bildungs- und Arbeitsmarkt hergestellt werden, um so Unternehmen und die vielfältigen Potentiale, die es in der Schülerschaft und unter Studierenden verschiedener Bildungseinrichtungen gibt, frühzeitig zusammenzubringen. Mittelfristig geplant ist auch der Bau eines Edu Hub-Gebäudes auf dem Grundstück der Schule des Kreises in der Paulinstraße in Trier.