​„Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg!“ So singt Balu der Bär für den kleinen Mogli und vertilgt dabei unverdrossen einen Berg leckerer Früchte aus dem Dschungel. Genau genommen könnte sich nicht nur Mogli, sondern auch jeder andere heute etwas bei dem liebenswürdigen Bären abschauen. Zeit für Entspannung und gutes Essen haben schließlich noch in den seltensten Fällen Schaden angerichtet. Aber Rudyard Kiplings Dschungelbuch wäre keine erzählenswerte Geschichte, wenn Balu und Mogli sich nur die Bäuche vollschlügen und in den Tag lebten. Neben Panther Baghira, der sich wie Balu gut um den Menschenjungen kümmert, hat der es nämlich auch noch mit deutlich gefährlicheren Dschungelbewohnern zu tun. Die hinterlistige Schlange Kaa lässt keinen Versuch aus, den kleinen Mogli oder seinen Beschützer Baghira zu hypnotisieren und auch der Tiger Shir Khan macht Jagd auf den Jungen. Bei ihrer Suche nach einer Menschensiedlung für Mogli, treffen er und Baghira außerdem auch auf eine ganze Reihe anderer, meist sehr skurriler Dschungelbewohner.

In der Coque nimmt sich das Musical-Ensemble des Theaters Lichtermeer dem Stoff an, der durch die Disney-Verfilmung schon vor gut 50 Jahren große Bekanntheit erlangte. Die Darsteller führen ihr Publikum auf eine abenteuerliche Reise, humorvoll gespielt und gemischt mit Tanz und Gesang, verfeinert mit fantasievollen Schattenspielen und Handpuppen.

Das Musical wird empfohlen für Zuschauer ab 4 Jahren. Gleich danach geht's weiter mit dem Family Day in der Coque: Hier stehen Spiel und Spaß für die ganze Familie auf dem Plan. Der Eintritt für den Family Day ist frei.​



Der Einlass zur Vorstellung beginnt um 10:30 Uhr, das Stück beginnt um 11:00 Uhr. Tickets gibt es für 19,00 Euro im Vorverkauf unter​​​ www.coque.lu.