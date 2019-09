Wir haben Sie erwartet

​



Foto: Universal Pictures Germany​



Der NDR stellt die These auf, das sei nicht unbedingt eine "konfliktreiche Story." "Aber echte Serien-Fans werden dafür sogar dankbar sein. Denn was haben sie nicht alles durchlitten in 52 Folgen." Im Kinofilm könne man nun "einfach das Wiedersehen mit alten Bekannten genießen." Auch filmstarts.de zieht ein weitesteghend positives Resümée: "Serienschöpfer Julian Fellowes und Regisseur Michael Engler überraschen mit einer Fortsetzung, die das historische Ensemble-Drama stimmig weitererzählt – mit viel Witz, Charme und Stil. Da verdrückt man im dunklen Kinosaal sogar ein paar Tränen." Lediglich im ersten Drittel sei Story und Stil noch etwas holprig, doch schon bald besinne sich der Film "auf die eigentlichen Qualitäten der Serien-Vorlage." Und so attestiert filmstarts.de den letzten zwei Drittel von Downton Abbey eine Qualität, "so gut wie die besten Folgen der Serie."