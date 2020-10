Enttäuscht aber verständnisvoll

Page Content

Trier. Die Heimspiele der DONECK Dolphins Trier in der Arena Trier müssen vorerst ohne Zuschauer stattfinden. Nachdem in der letzten Woche die Infektionszahlen auch in Trier massiv angestiegen sind, hat die Stadt neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beschlossen. Dazu gehört auch, dass Sportveranstaltungen mit Zuschauern bis auf Weiteres verboten sind.

Daher muss auch schon der Saisonstart am Samstag, 31. Oktober, gegen den RSV Lahn-Dill ohne Fans stattfinden. Nach der langen Vorbereitung und Planung hätte man sich sehr gefreut bei der Saisoneröffnung vor vollen Rängen zu spielen, so der Standpunkt der DONECK Dolphins. Trotzdem trage das Team die Maßnahmen der Stadt natürlich mit, da die Gesundheit aller Beteiligten vorgehe. Man hoffe, dass die Maßnahmen erfolgreich sind und dazu beitragen, dass bald wieder Zuschauer die Spiele vor Ort verfolgen können.



Spielertrainer Dirk Passiwan erklärt: „Es ist sehr enttäuschend, dass wir in der leeren Arena spielen müssen. Auch finanziell wird es dadurch nicht einfacher für uns. Aber wir haben selbstverständlich Verständnis für die Maßnahmen der Stadt und hoffen, dass unsere Fans bald wieder dabei sind. Gleichzeitig sind wir erleichtert, dass der Saisonstart trotz der aktuellen Infektionszahlen überhaupt stattfinden kann. Wir hoffen, dass viele Fans über den Livestream dabei sein werden.“



Alle Heimspiele der DONECK Dolphins werden in Zusammenarbeit mit dem OK54 Bürgerfernsehen als Livestream übertragen. Den Link zur Übertragung wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben.







Foto: DONECK Dolphins Trier​