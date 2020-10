DONECK Dolphins spielen wieder in der Arena Trier

HTML-Teaser

​​Nach drei Jahren in Tarforst ziehen die Dolphins wieder nach Trier Nord und tragen ihre Heimspiele wieder in der Arena Trier aus. Die Rollstuhlbasketballer kehren damit auch für den Spielbetrieb in die größte Veranstaltungshalle der Region zurück. Der Bundesligist hatte sein Training nach wie vor in der Arena durchgeführt.