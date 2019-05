Page Content

​Am vergangenen Samstag stand die US-amerikanische Metal-Band Disturbed auf der Rockhal-Bühne. Im Mainstream vor allem für ihre Cover-Version des Simon & Garfunkel Songs Sound of Silence​ bekannt, hatten die Rocker all ihre größten Hits im Gepäck. Als Special Guest waren außerdem die Briten von Skindred eingeladen, die in ihrem Musikstil Reggae und Metal miteinander verbinden: Eine Mischung, die im ersten Moment irritierend klingen mag, live auf der Bühne aber absolut überzeugt - vorausgesetzt natürlich, man kann derart harter Musik generell etwas abgewinnen. Entsprechend dem eher ausgefallenen Musikstil mutete auch Skindred-Frontmann Benji Webbes Outfit an: ganz in schwarz, viel Leder und Nieten-gespickt, inklusive passender Sonnenbrille. Eben dieser Benji Webbes ​sagte dann auch den für viele Musiker wohl wichtigsten Satz des Abends: "Keep supporting live music!" Mit Bands wie Skindred und Disturbed gibt es auf jeden Fall gute Gründe dafür.

Nachdem bereits Skindred von einem Vorband-untypisch vollen Saal begrüßt wurden, strömten f​ür den Hauptact auch die letzten Zuschauer in die ausverkaufte Rockhal. Und Sänger David ​Draiman bedankte sich mit einer gut einstudierten Begrüßung auf Französisch sowie einem Loblied auf Luxemburg - er bewundere die wunderschöne Fusion verschiedener Kulturen. Im Verlauf des Abends ergriff er immer wieder das Wort für längere Ansprachen, in den es um Themen wie gesellschaftliche Einheit, gegenseitige Unterstützung und den Kampf gegen Sucht oder Depressionen geht. Ein Problem war das vermutlich nur für die Zuschauer, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Die wohl bekanntesten Songs waren über die gesamte Spielzeit verteilt: Das Genesis-Cover Land of Confusion eher zu Beginn und Sound of Silence in der goldenen Mitte. Down with the Sickness haben sich die Rocker bis ganz zum Schluss aufgehoben - so lange dieser Song noch nicht gespielt war, wusste wohl jeder, dass der Abend noch lange nicht zu Ende ist.