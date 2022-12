Page Content

​In fast allen der mehr als 30 Fächern mit über 100 Studiengängen an der Universität Trier kann man bereits im Sommersemester anfangen. Dazu zählen beispielsweise größere Fächer wie Rechtswissenschaft oder Betriebswirtschaftslehre ebenso wie kleinere Fächer wie Wirtschaftsinformatik oder Romanistik. Lediglich in den Bachelorstudiengängen Medien- und Kommunikationswissenschaft, Sozial- und Organisationspädagogik, Psychologie, Umweltbiowissenschaften sowie den Lehramtsfächern Biologie, Geographie und Grundschulbildung ist ein Start erst im Wintersemester möglich. Diese sind auch die einzigen Bachelorstudiengänge an der Universität mit einer Zulassungsbeschränkung (Numerus clausus).





Text: Universität Trier​



Ab jetzt ist das Portal zur Online-Bewerbung für einen Studienplatz an der Universität Trier geöffnet. Die Bewerbungsfrist für zulassungsfreie Bachelor- und Masterstudiengänge endet für alle, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben haben, am 15. März 2023. Fehlende Unterlagen, beispielsweise das Abiturzeugnis, können nachgereicht werden. Für ausländische Bewerberinnen und Bewerber gilt der 15. Januar 2023 als Frist.Durch den Studienstart im Sommersemester können rheinland-pfälzische Abiturientinnen und Abituren unmittelbar an ihren Schulabschluss anknüpfen. „Der Vorteil ist, dass man aus dem Lernen nicht herauskommt“, weiß Dr. Frank Meyer, Leiter der Zentralen Studienberatung der Universität Trier. Meyer kann aber auch all jene verstehen, die erst einmal etwas anderes wie eine Reise oder ein Praktikum machen wollen. Nichtsdestotrotz empfiehlt er, sich frühzeitig über mögliche Studiengänge Gedanken zu machen. Die Universität Trier berät individuell und ergebnisoffen. „Wenn sich im Gespräch herausstellt, dass eine andere Universität oder eine Ausbildung doch eine bessere Option sind, ist das für uns vollkommen in Ordnung.“Der Vorlesungszeitraum im kommenden Sommersemester beginnt am 17. April 2023.