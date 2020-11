Digitaler Weihnachtsmarkt-Rundgang

Page Content

​Weihnachtsmärkte, Glühwein und Plätzchen gehören zur Adventszeit wie die Mosel zu Trier. Nur müssen wir in diesem Jahr auf das gemütliche Bummeln über die Märkte der Region verzichten. Kein warmer Glühwein um die kalten Finger aufzuwärmen und, vor allem, kaum eine Möglichkeit die wunderbaren Produkte regionaler Künstler:innen und Verkäufer:innen zu entdecken!

Und das ist gleich doppelt traurig: Zum einen gehen vielen Kunden und Kundinnen damit tolle Weihnachtsgeschenke durch die Lappen. Und zum anderen haben die Aussteller:innen keine Möglichkeit auf sich und ihre tollen Produkte aufmerksam zu machen. Deshalb stellt hunderttausend.de in der Adventszeit einen digitalen Weihnachtsmarkt-Rundgang auf die Beine! Glühwein und nette Gespräche können wir nicht bieten, dafür aber ein weihnachtliches Schaufenster für Kund:innen und Verkäufer:innen. Wenn man sich die Inspiration und die Weihnachtsstimmung schon nicht auf dem Markt holen kann, dann doch zumindest im Netz.



Wer also noch Geschenke und Deko sucht und dabei lokal und regional shoppen will, der sollte in den kommenden Wochen die Augen offen halten: Ab morgen präsentieren wir euch hier tolle Shops und Verkäufer:innen aus Trier und der Region.



Wir freuen uns auf tolle Produkte, Hersteller:innen und Shops und eine ungewöhnliche, aber schöne Adventszeit!



Du hast Interesse dich und deine tollen Produkte ganz unkompliziert und kostenlos in einem Beitrag auf unserer Seite vorzustellen? Melde dich einfach formlos per Mail an info@hundert​tausend.de oder schreibe uns bei Facebook​.



Du kennst jemanden, der auf jeden Fall von unserer Aktion profitieren könnte? Sag's weiter!



