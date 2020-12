Familie, Besinnung und ein gutes Buch

Page Content

Wollt ihr euch kurz vorstellen?

Wir sind der Buchfink Verlag, ein unabhängiger Verlag aus Trier. Wir veröffentlichen Kinderbücher, Belletristik und Sachbücher – viele davon haben einen Bezug zu unserer Heimatstadt Trier.

Das Schönste an Weihnachten ist für uns…

Dass sich spätestens zu den Feiertagen alles ein wenig entschleunigt und man mehr Zeit für die wesentlichen Dinge findet: Familie, Besinnung und für ein gutes Buch aus dem Buchfink Verlag.

Was macht eure Produkte besonders?

Wir machen Bücher aus Leidenschaft. Auch wenn das etwas abgedroschen klingen mag, trifft das bei uns zu 100 Prozent zu. In einer Verlagslandschaft, die vor allem von ganz Großen bestimmt wird, haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden, in Trier, direkt am Hauptmarkt, einen unabhängigen Verlag zu gründen, um Bücher zu machen, die wir durch und durch gut finden. Für kleine und große Leser.

Unsere (Geschenk)Tipps für Weihnachten sind…

Für die ganze Familie und gemütliche Vorlesestunden natürlich unser Märchenbuch MÄRCHEN AUF DEN KOPF GESTELLT. Alte Märchen. Neu erzählt. Für junge Leser*innen ab 10 Jahren (aber auch Erwachsene) unser Fantasy-Roman ERKENTAL. Der verschwundene Alchemist der Autorin A. K. Bender, die übrigens auch aus Trier stammt. Für die kleinen Trierer ab 2 Jahre unser erstes Kinderbuch und fast schon Klassiker CARLOS über den gleichnamigen Dackel, der in Trier seinen Knochen sucht, oder das zauberhaft Bilderbuch BERTHA HAT ANGST. Und für alle, die ein bisschen anspruchsvollere Literatur suchen, der Antikriegsroman STICHLING von Florian Schwarz.

Hier findet ihr uns:

Unsere Bücher gibt's in unserem Webshop unter www.buchfink-verlag.de. Wir versenden prompt oder man kann die Bücher direkt bei uns am Hauptmarkt abholen. Und wir sind natürlich im lokalen Buch- und Einzelhandel vertreten, z. B. in der Mayerschen am Kornmarkt, bei Thalia oder in der Rappelkiste.

Bis wann kann man bei euch bestellen, damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ankommen?

Online bestellen und abholen klappt noch problemlos bis zum 23.12. bei uns am Hauptmarkt. Wer in unserem Webshop mit Versand bestellt, sollte das am besten bis zum 18.12. erledigen, da die Post erfahrungsgemäß in den Tagen vor dem Fest jede Menge zu tun hat.

Das wollten wir auch noch loswerden:



Am 5.12. gibt es um 16 Uhr ein kleines Meet & Greet mit unserer Autorin A. K. Bender bei Thalia in der Galerie. Dort gibt es dann exklusiv die ersten Exemplare von ihrem Roman ERKENTAL. Der verschwundene Alchemist zu kaufen und wer will, kann sein Buch signieren lassen.







Bild: Susanne Philippi und Florian Schwarz, die Verleger des Buchfink Verlags (Foto: Linda Blatzek)