​Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Trier und das Kommunale Bildungsmanagement Trier bieten am Mittwoch, 3. Februar, 16 bis 17.30 Uhr, einen digitalen Infotag für Eltern von Viertklässlern an. Er richtet sich insbesondere an Eltern und Erziehungsberechtigte, die ihre schulische Laufbahn nicht in Deutschland absolviert haben. Sie erhalten beim Infotag detaillierte Informationen über die verschiedenen Schularten und die unterschiedlichen Schulabschlüsse. Zudem erfahren sie, welche Voraussetzungen die Schüler mitbringen sollen und wie die Anmeldungen an den Schulen funktionieren. Dolmetscher übersetzen den Vortrag ins Englische, Französische, Arabische und Bulgarische. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten anschließend die Möglichkeit, ihre Fragen ebenfalls auf Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch oder Bulgarisch zu stellen – die Dolmetscher übersetzen auch die anschließende Diskussion.



Anmeldung zum Infotag und weitere Informationen sind erhältlich beim Beirat für Migration und Integration der Stadt Trier, Telefon 0651/718-4452, E-Mail migrationsbeirat@trier.de, Fax 0651/718-4451, oder postalisch an: Beirat für Migration und Integration, Rathaus, Am Augustinerhof, Verwaltungsgebäude I, Raum Nr. 6, 54290 Trier.​





Das deutsche Schulsystem bietet eine Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten an. Eltern und Erziehungsberechtigte von Viertklässlern stehen zurzeit vor der schwierigen Aufgabe, eine geeignete weiterführende Schule für ihr Kind zu finden. Da können sie schnell den Überblick verlieren. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund des aktuellen Lock-Downs die Infoabende und Tage der offenen Tür an den weiterführenden Schulen ausgefallen sind.