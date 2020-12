Page Content

​Trier. Am digitalen Infotag gibt es die Gelegenheit, einen ersten Einblick in die vielfältigen Berufs- und Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen zu erhalten. Fachpersonal aus verschiedenen Bereichen des Klinikums Mutterhaus stellen ihren Beruf und ihre Aufgaben vor. Außerdem beantworten sie den Zuschauer*innen Fragen, die die digitalen Besucher vorab schicken und live über Social Media stellen können.





Vorgestellt werden außerdem die Berufe medizinisch-technische*r Radiologieassistent*in sowie Hebamme/Entbindungspfleger. Wer sich für das Studienfach Medizin interessiert, erfährt Näheres von ausbildenden Ärtz*innen. Auch für angehende Psycholog*innen und Erzieher*innen werden spannende Berufsprofile im Krankenhaus vorgestellt. Mitarbeiter*innen gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Abteilung der Anästhesie und Intensivpflege.



Zu sehen ist der Live-Stream auf den Social Media-Kanälen des Klinikums und auf der Seite www.karriere-mutterhaus.de​​

Aus der Karl Borromäus Schule wird über die Generalistische Pflegeausbildung informiert. Außerdem werden Fragen zum Studium im Pflegebereich beantwortet. Einen Einblick in die Arbeit im Operationszentrum am Klinikum Mutterhaus bietet der Leiter des OPs an. Hier finden nicht nur Ärzt*innen, sondern auch spezialisierte Pflegende unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten.