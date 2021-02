Page Content

​Mit einem Zuwendungsbescheid über Mittel aus dem DigitalPakt erhielt die Trierer Karl Borromäus Schule eine Förderung in Höhe von 85.482,00 Euro. Mit der Unterstützungsleistung der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz werden Maßnahmen zur Vernetzung des Schulgebäudes, die Schaffung eines drahtlosen Netzzugangs sowie die Anschaffung von Anzeigegeräten, digitalen Arbeitsgeräten, mobilen Endgeräten und investiven Begleitmaßnahmen finanziert.



Bereits im Juni 2020 beantragte das Klinikum Mutterhaus die Förderung durch den DigitalPakt mit Hilfe eines aufwändigen Konzeptes zur Verbesserung digitaler technischer Infrastrukturen. Der Schulträger beteiligt sich zusätzlich mit Eigenmitteln.​



Lehren und Lernen mit und über digitale Medien trägt zur Weiterentwicklung des Bildungsprozesses bei – auch im Klinikum. Die Auszubildenden und deren Lehrerinnen und Lehrer freuen sich auf die neuen Medien. Auch der Präsenzunterricht kann in Zukunft digital unterstützt gestaltet werden. Zur Ausstattung zählen unter anderem mehrere Klassensätze an Tablets. „Während des derzeitigen Lockdowns bietet unser Lehrerkollegium der Karl Borromäus Schule bereits digitalen Unterricht parallel in sieben Klassen an“, berichtet Klinikoberin Elke Kirsch.