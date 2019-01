Page Content

​Seit vielen Jahren sind Die Fantastischen Vier aus der deutschen Rap- und Hip-Hop-Szene nicht mehr wegzudenken. 1989 gegründet, landeten die Musiker schon wenige Jahre später mit Die Da !?! den wohl größten Hit ihrer Karriere. Seitdem wurden und werden sie mit Preisen überhäuft und erschaffen immer wieder Songs, die in Deutschland kaum jemand nicht kennt. So überrascht es nicht, dass am Freitag, 18. Januar 2019, ​im Publikum zwischen fünf und 65 Jahren wirklich jede Altersklasse vertreten ist – Ausreißer nach oben und unten nicht ausgeschlossen. Und in bekannter Manier brachten Fanta Vier alle diese Leute mit Leichtigkeit zum Tanzen.

Ihre große Bekannt- und Beliebtheit nutzten die Musiker an diesem Abend auch dazu, politische Statements abzugeben. Diese setzten sie sowohl optisch (Thomas Ds T-Shirt mit der Aufschrift „F**k Racism“) als auch verbal. Und um die Botschaft noch zu unterstreichen eignete sich der Song Gebt uns ruhig die Schuld natürlich optimal. Die Setlist des Abends bestand wie zu erwarten aus einer bunten Mischung bekannter und weniger bekannter Titel. Nur an mancher Stelle sorgte das ein oder andere eigentümliche Zwischenspiel für Irritationen im Publikum. Aber während man sich noch fragte was das gerade sollte, zauberten Die Fantastischen Vier schon wieder den nächsten Hit aus dem Hut.

Den selbsternannten Höhepunkt des Abends bildete die Performance von Die Da !?!, für die die Rapper sich alle Mühe gaben den Vibe der 90er Jahre wieder aufleben zu lassen: Dabei durften natürlich weder Thomas Ds gewöhnungsbedürftige Brille noch der charakteristische Tanz aus dem Musikvideo fehlen. Ganz subjektiv betrachtet dürfte der Höhepunkt für die meisten Zuschauer allerdings der aktuelle Song Zusammen​ gewesen sein, den die Rapper in Zusammenarbeit mit Clueso​ aufgenommen hatten. Mit Troy​ als letztem Titel, verabschiedeten sich Fanta Vier dann fürs Erste aus der Region. Doch es ist kein Abschied auf Dauer, denn schon im August 2019 kommen sie als Headliner des Rocco del Schlacko​​​​ ins Saarland.





