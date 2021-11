CO2-freie Zustellung bis 2025

Page Content

Die Deutsche Post DHL hat unter anderem E-Trikes und Elektro-Lastwagen im Einsatz. Vor dem Trierer Rathaus präsentieren Tanja Lauer (ver.di), Julia Hollweg (Klimaschutzmanagerin Stadt Trier), Zustellerin Katja Rößel, MdB Verena Hubertz, Thomas Schneider (Post-Betriebschef), OB Wolfram Leibe, Anke Podewin (Niederlassungsleiterin Koblenz), Sylvester Swierczynski (Vorsitzender Betriebsrat), Matthias Petersmarck (Zustellungsleiter für Trier) und Dirk Kessler (Niederlassungsleiter Multikanalvertrieb) die umweltfreundlichen Fahrzeuge (Foto: Presseamt Trier).



Thomas Schneider, Betriebschef Post & Paket Deutschland der Deutschen Post DHL, erläutert: „Ob Briefe oder Pakete, die Deutsche Post DHL wird alle Sendungen in Trier mittels sauberer, umweltfreundlicher und geräuscharmer Technologie zustellen. Wir setzen neben E-Bikes und E-Trikes auch seit vielen Jahren erfolgreich auf Elektro-Kraftfahrzeuge und werden sie auch in Trier einsetzen, um dies zu gewährleisten. Die Dekarbonisierung unseres Konzerns ist unser Nachhaltigkeitsziel Nummer 1.“

Neben Schneider und der zuständigen Postniederlassungsleiterin Anke Podewin nahmen OB Wolfram Leibe, MdB Verena Hubertz, Experten der Deutschen Post DHL, aus dem Rathaus sowie von der Gewerkschaft ver.di an einem Fachgespräch über CO2-freie Zustellung im Rathaus teil. Im Mittepunkt stand das Bemühen, das Ziel einer CO2-freien Stadt Trier mit Leben zu erfüllen. Auf dieser Basis wurde eine Erklärung beschlossen. OB Leibe: „Die Kooperation zwischen der Stadt und der Deutschen Post DHL ist das erste derartige Projekt in Rheinland-Pfalz und setzt ein Zeichen für eine deutliche Reduktion der Schadstoffemissionen und der Lärmbelastung in Trier. Klimaschutz ist ein wichtiges Anliegen von Stadtrat und Stadtverwaltung. Das Projekt mit der Deutschen Post DHL passt hervorragend in unsere Strategie. Auch die Stadtverwaltung setzt mit der laufenden Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität und hat dabei die Stadtwerke als modernen Dienstleister an der Seite.“

Durch technische Innovationen das Klima schützen und dabei die Arbeitsstätten stärken – mit diesem Modellprojekt zeigt die Region nach Einschätzung von MdB Verena Hubertz, dass man beides miteinander verbinden könne: „Wenn Politik und Wirtschaft Hand in Hand agieren, können wir die ambitionierten internationalen Klimaziele schaffen. Nicht erst in vielen Jahren, sondern sehr bald.“

Die Deutsche Post DHL unterhält sechs Betriebsstandorte in Trier: das Briefzentrum in der Schiffstraße und fünf Standorte für die Brief-, Verbund- und Paketzustellung. Dort arbeiten rund 400 Personen. Das Briefzentrum ist die Schnittstelle für Sendungen von und nach Frankreich, Luxemburg, Belgien und Spanien. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle tariflich geschützt und sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Niederlassungsleiterin Anke Podewin erläutert: „36 Filialen, 19 Briefkästen, 16 Packstationen, 87 Zustellbezirke – das sind die heutigen Daten. Wir werden in den nächsten Jahren 70 Elektro-Autos einsetzen. Für unsere Betriebsstätten planen wir Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Die Zuführung der Briefe und Pakete nach und von Trier soll mit großen Elektro-Lkws betrieben werden. Zudem wollen wir das Netz der Packstationen in Trier weiter ausbauen. Wir haben viel vor und sind froh, mit der Stadt Trier einen Partner für diese Ziele gefunden zu haben.“ Deutsche Post DHL Betriebschef Thomas Schneider ergänzt: „Wir erhöhen das Tempo zur Dekarbonisierung. Dazu investiert der Konzern in den nächsten zehn Jahren insgesamt sieben Milliarden Euro in Maßnahmen zur Reduzierung seiner CO2-Emissionen. Neben den bisherigen klimaneutralen Maßnahmen sind wir offen für Ideen, Vorschläge und Kooperationen. Zusammen mit der Stadt Trier können wir einen wichtigen Meilenstein zur Dekarbonisierung unsere Post- und Paketgeschäfts in Deutschland beitragen.“ Ziel sei, der beste Post- und Paketdienstleister zu bleiben – gerade auch bei der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.