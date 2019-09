Der Honiggarten

Page Content

Schottland, Mitte der 1950er Jahre: Nach ihrer gescheiterten Ehe muss Lydia plötzlich als alleinerziehende Mutter zurechtkommen. Abgesehen von ihrer finanziellen Notlage macht sich die Fabrikarbeiterin um ihren Sohn Charlie Sorgen, der in der Schule gemobbt wird. Eines Tages landet dieser bei der Ärztin und Bienenzüchterin Jean, die gerade erst in ihre schottische Heimatstadt zurückgekehrt ist und sich um seine Schrammen kümmert. Fasziniert von ihrer Bienenkolonie, findet Charlie in Jean eine Verbündete.

Doch auch Ärztin Jean plagen Probleme. Sie kehrte in das Dorf zurück, um die Praxis des Vaters zu übernehmen. Doch bald schlägt ihr Feindseligkeit entgegen, denn die Dorfbewohner reagieren barsch auf alles Neue. Mehr Dankbarkeit für ihre Hilfe erfährt Jean von der arbeitslosen Lydia, der sie eine Stelle im Haushalt anbietet. Charlie ist gleichfalls begeistert, nicht nur wegen der Bienen und weil Jean spontan sein Boot rettet. Der Junge spürt, dass es seiner Mutter seit langer Zeit endlich einmal gut zu gehen scheint. Das bleibt freilich auch dem cholerischen Vater nicht verborgen, der mit zunehmender Eifersucht auf das Glück seiner Ex reagiert. Derweil verstehen sich die beiden Frauen immer besser. Beim Wegblasen von zwei Bienen kommt es fast zum Kuss. „Nein, das dürfen wir nicht!“, reißen sich die beiden zunächst noch zusammen. Doch die Liebe der beiden Frauen scheint unaufhaltsam. Die Lage eskaliert dramatisch als Charlie die Frauen bei Zärtlichkeiten im Badezimmer erwischt und verstört zu seinem Vater flieht. Damit nicht genug, gerät eine junge Frau, die von ihrem farbigen Freund schwanger wurde, in höchste Not.



Bei aller Betulichkeit überzeugen Darsteller und Ausstattung. Der Muff der 50er Jahre ist atmosphärisch gut getroffen. Ein Plädoyer gegen Intoleranz hat allemal aktuelle Relevanz. Die aus Die Borgias bekannte Holliday Grainger und Anna Paquin, die erst als Kind (mit Das Piano) und dann später als Erwachsene (mit X-Men und True Blood) gleich zwei Mal zum Star avancierte, verbindet eine erstaunliche darstellerische Chemie miteinander: Selbst wer den 2009 veröffentlichten Roman von Fiona Shaw nicht kennt, wird bereits bei ihrer ersten Begegnung in der Kinoverfilmung Der Honiggarten - Das Geheimnis der Bienen die zwischen ihren Figuren Lydia und Jean sprühenden Funken wahrnehmen. Und das, obwohl Regisseurin Annabell Jankel (Super Mario Bros.) ihre Schauspielerinnen da noch angenehm subtil vorgehen lässt. Schließlich ahnt zumindest die von Grainger verkörperte Lydia zu diesem Zeitpunkt der Story selbst noch nichts von ihren Neigungen (beziehungsweise hat sich diese zumindest selbst noch nie eingestanden). ​​

