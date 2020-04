Page Content

​​Die Darstellung des jüngsten Joker durch Joaquin Phoenix war sowohl äußerst realistisch, als auch beängstigend. Seine Performance war dermaßen überzeugend das Menschen sich Gedanken machten, ob der Film im heutigen soziopolitischen Klima nicht "gefährlich" sein könne. Um es vorweg zu nehmen, war er natürlich nicht.

Geschaffen durch DC Comics in den 1940er Jahren hat sich der Joker zum möglicherweise beliebtesten Bösewicht in der Pop-Kultur entwickelt. Seine komische, soziopathische und geradezu dämonische Präsenz hat sich zu einer Art Tradition entwickelt. Der Joker ist nicht nur der Erzfeind des Batman, er ist der Hypeman eines ganzen Franchise geworden. Dementprechend sind die Erwartungen an die Darsteller des Joker sehr hoch und nicht selten war das Publikum enttäuscht.







Jared Leto wählte die Art des Method-Cating für seine Darstellung des Batman. Er versuchte sich also in allen Lebenslagen in die Person des Joker hinein zu versetzen. Allerdings endete dies, laut Kritikern, eher weniger gut. Jared Leto gilt dementsprechend als der unbeliebteste Joker. Joaquin Pheonix machte alles besser und schuf ein realisitsches und gleichzeitig verstörendes Bild des Joker. Aber auch hier gab es Kritik. Die Darstellung sein zu nahbar, zu menschlich. Dann wäre da noch Jack Nicholson als Joker. Im Jahr 1989 spielte er in Burton's Batman Film einen überzeugenden Joker, dessen dunkle Wurzeln jederzeit erkennbar sind.

Christopher Nolan brachte Batman in das 21. Jahrhundert. In der post 9-11 Stadt Gotham City wird alles überwacht. Terrorismus zerrüttet die Gesellschaft und es herrscht Chaos. Mittendrin Heath Ledger als ein wahrhaftig wahnsinniger Joker. Diese, ohne Frage, beste Darstellung des Joker wird vermutlich für ewig in den Köpfen der Fans eingebrannt sein. Ebe​nso wie das tragische Ende von Heath Ledger, welcher vor der Premiere des Films verstarb. Seine Darstellung des Joker ​ist elektrifizierend, fesselnd und die Beste die es bis dato gab.

Hier ​könnt ihr abstimmen welcher Joker euch am besten gefallen hat.







In Kooperation mit dem Broadway Filmtheater präsentieren wir regelmäßig den Film der Woche. Diese Woche mit einer Corona-Sonderausgabe.







Foto: Warner Bros.