Bekannte Orgelwerke von Johann Sebastian Bach stehen auf dem Programm des letzten Konzert der diesjährigen Internationalen Orgeltagen. An diesem Dienstag spielt Domorganist Josef Still Passacaglia und Fuge c-Moll, den Orgelchoral „Schmücke dich, o liebe Seele“ und Praeludium und Fuge a-Moll. Eingerahmt wird die Barockmusik von zwei Werken Max Regers, Fantasie und Fuge über den Choral „Wie schön leucht uns der Morgenstern“ op. 40/1 und der Fantasie und Fuge in d-Moll op. 135b.



Zwischendurch ist Max Regers Moment Musical in D-Dur aus den „Zehn Stücke“ op. 69 zu hören. Josef Still ist seit 25 Jahren Domorganist in Trier. Unter seinen zahlreichen Einspielungen sind drei CDs der Gesamtaufnahme des Orgelwerks von Max Reger (Vol. 4, 9, 14), erschienen bei NAXOS in Hong Kong, dem Weltmarktführer auf dem Audiomarkt.





Der Eintritt liegt bei 7,10 Euro Normalpreis und 3,80 Euro ermäßigt. Zu den Tickets geht es hier​.







Foto: Veranstalter