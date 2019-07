Metal Mal Vier

Page Content

​Mit Dark Tranquillity holt die Rockhal ein Metal-Urgestein nach Luxemburg: Die schwedische Band zählt neben den Kollegen von In Flames zu den Mitbegründern des sogenannten Göteborg-Sounds, dem Melodic Death Metal. Die Band scheute sich von Anfang an nicht vor Veränderungen und ist so auch heute, 26 Jahre nach dem Debüt Skydancer, noch relevant. Das derzeit aktuelle Album Atoma (2016) zeichnet sich durch einen „synthieschwangeren, gerne etwas ruhigeren Sound“ aus, der „aber dennoch auf wohldosierte Härte nicht verzichtet.“ (laut.de​) Seit der Veröffentlichung vor drei Jahren touren Dark Tranquillity durch die Welt. Während das jeden Konzertgänger freut, verlängert es doch die Wartezeit auf ein neues Album. Denn dessen Release steht noch in den Sternen.



Für die Show in der Rockhal haben sich die Schweden zudem ​beachtenswerte Gäste eingeladen. Aus Florida sind Kamelot dabei, die dem Publikum mit progressivem Power Metal einheizen sollen. Evergrey stammen, wie auch Dark Tranquillity, aus Göteborg. Sie beschränken sich allerdings nicht auf den in ihrer Heimat populären Death Metal, sondern finden in einer Mischung aus Thrash, Power und Progressive Metal ihren eigenen Stil. Die vierte Band im Bunde sind die etwas jüngeren Nothgard​, gegründet erst 2008 im bayrischen Deggendorf. Das starke Line-Up verspricht einen stimmigen Abend mit dennoch genug stilistischer Varianz für die unterschiedlichsten Metalheads.

hundertttausend.de verlost in Zusammenarbeit mit der Rockhal​ 2x2 Tickets für das Konzert am 16. Juli 2019.​



Tickets gibt es im Vorverkauf für 33,00 Euro zzgl. Gebühren bei der Rockhal.





Foto zVg: Rockhal

