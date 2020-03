Not macht erfinderisch

Page Content

Dass viele Betriebe es in den nächsten Wochen schwer haben werden, das kann man gar nicht oft genug betonen. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch und so wollen wir euch ein paar einfallsreiche Antworten auf die Krise vorstellen.



Restaurants:​

Das Herrlich Ehrlich stellte gestern sein Herrlich Ehrlich Task Force Programm vor: "Die kulinarische Rettungstruppe, das Essen auf Rädern Deluxe für alle vorbildlichen Menschen, die zuhause bleiben!" Ab dem 21. März liefert das Team bis wieder Normalität einkehrt. Um die gewohnte Qualität zu gewährleisten steht nur eine begrenzte Karte zur Auswahl. Die angebotenen Gerichte werden auch preislich an die Situation angepasst, denn in Zeiten von Kurzarbeit & Auftragsflaute soll das Angebot für alle bezahlbar bleiben. Bestellungen können mit Wunschlieferdatum & Adresse an bestellung@HerrlichEhrlich-Trier​.de oder telefonisch unter 0160 383 4520 (Mi.-Sa. 16:00 bis 21:00 Uhr, So. 12:00 bis 20:00 Uhr) ausgegeben werden.



Und hier gibt es auch sonst noch Takeaway oder Lieferdienst:

Unterhaltung:



Auch an der Unterhaltungsfront gibt es noch Möglichkeiten abseits von Netflix, Prime Video und Co. Der Trierer DJ Dominique Koch a.k.a. DJ Carnage23 streamt seine Sets zum Beispiel live bei Facebook (@dominiquecarnage23koch​) und stellt die Mitschnitte im Anschluss zum Nachhören ins Netz. Außerdem läuft der Stream jetzt auch parallel beim CityRadio Trier (auf der Frequenz 88.4).



Das den Atelier​ musste zwar vorerst schließen und eine Menge Konzerte absagen, versüßt euch aber auf Facebook jeden Tag mit einem Link zu Videos der liebsten Live-Performances des Teams. Bis jetzt waren das Auftritt von Radiohead, Paul McCartney, Queen oder Nirvana.​



Wer lieber liest, anstatt Musik zu hören, der wird bei den lokalen Buchhandlungen fündig: Stephanus Bücher und die FH-Buchhandlung​ ​versorgen euch weiterhin mit Lesestoff. Bei Stephanus kann man wie gehabt weiter online unter www.stephanus.de bestellen - das gilt auch für E-Books! Die Bücher werden dann postalisch oder sogar mit dem Fahrrad/zu Fuß an euch geliefert. Das gilt natürlich nicht für E-Books. Ewald Adams von der FH-Buchhandlung hat etwas mehr improvisieren müssen und bietet folgende Lösung: Per Mail unter fh-buchhandlung(at)ewald-adams.de kann man die Bestellung aufgeben und klären, wann, wo und wie die Bücher abgeholt oder geliefert werden.





Einkaufen:

Die Angestellten der großen Supermärkte und Discounter leisten gerade tolle Arbeit, das steht außer Frage. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle! Aber einige Einkäufe kann man auch an anderer Stelle tätigen: Der Trierer Unverpackt Laden hat zum Beispiel seinen Lieferservice via Fahrrad reaktiviert. Die Bestellung kann man unter +49 651 99886113 sogar via WhatsApp aufgeben, die Bezahlung erfolgt in Bar oder sicher und kontaktlos per Überweisung. Das Angebot gilt im Stadtgebiet Trier. Die Produktliste gibt es unter​ unverpackt-trier.de/pages/lieferdienst​.



Flüssige Nahrung gibt es bei Craftprotz​. Die Trierer Kreativbierbar hat sich kurzerhand in einen kleinen Getränkemarkt verwandelt, in dem es verschiedene Bierspezialitäten in der Flasche oder Dose zu kaufen gibt. Das aktuelle Sortiment findet ihr unter www.craftprotz.de. Mittwochs und samstags gibt es ab sofort einen Bier-Lieferdienst für Trier und Umgebung. Bestellungen können über Mail (info@craftprotz.de), PN (Insta/FB) oder telefonisch (0171/3264340) aufgegeben werden. Im Online-Shop gibt es außerdem Craftprotz-Gläser, Hoodies und Shirts zu kaufen.

Merchandise in Form von Shirts und Beuteln bietet auch Lucky's Luke jetzt im Online-Verkauf: Ab 100 bzw. 150 Euro Einkaufswert gibt's sogar noch ein Special dazu. Bestellen und die Luke unterstützen könnt ihr ganz einfach per PN über Facebook oder Instagram.





Und last but not least will auch der SWT den Trierern die Zeit ein klitzekleines bisschen leichter machen. Auf den Zielschildern steht bei Leer- und Betriebsfahrten nun anstatt dem üblichen www.swt.de ein kleiner Mutmacher à la "Bleibt gesund!" Die Idee kam von Lotta (15) und Laurens (12) und wurde sogleich umgesetzt. Die Beiden schrieben: "Wir denken, dass man so vielen Trierern ein Lächeln auf die Lippen zaubern könnte und das in dieser nicht gerade sorgenfreien Zeit." ​



Dem wollen wir uns anschließen und verbleiben mit den besten Wünschen an alle Trierer. Bleibt zu Hause, wascht eure Hände, haltet durch und vor allem: Bleibt gesund!