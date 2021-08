Page Content

​Ab Montag, 23. August, richtet die Firma Remondis im Auftrag des Amtes Stadtraum Trier die erste Umschlagstelle mit Containern am Marktplatz an der Kyllstraße ein, ab Dienstag, 24. August, folgt die zweite Umschlagstelle am Wendeplatz Merowingerstraße. Beide Bereiche werden abgesperrt und gesichert.



In Anspruch nehmen können die Entsorgungsstellen alle vom Hochwasser betroffenen Ehranger Bürgerinnen und Bürger, die Herkunft ist über ein vor Ort erhältliches Nachweisformular zu dokumentieren. Die Entsorgungscontainer stehen den Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Verfügung.​



Entsorgt werden können dort jeweils Bauschutt (belastet) und Böden mit Steinen (belastet), nach den Rückmeldungen von Betroffenen besteht dafür derzeit der größte Entsorgungsbedarf.