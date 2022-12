Page Content

​Da​s Walderdorffs ist schon lange als Adresse für gutes Essen, gute Drinks und eine entspannte Atmosphäre bekannt. Künftig gibt es Freitag und Samstag Abends das perfekte Setting um in das Wochenende zu starten. ​Am 17. Dezember ist das Programm bereits mit Hilmann & Neufang gestartet und hat einen Vorgeschmack gegeben, was uns künftig erwartet.

In einer Kombination aus europäischer Bar- und Bistro-Kultur sowie DJ Sets mit liebe zum Detail und zur Musik können Gäste künftig abschalten und es sich gut gehen lassen. DJs werden dabei sowohl aus dem In- und Ausland anreisen, eine große breite an musikalischen Genres abdecken und eine Mischung aus Hous, Charts und Party Classics spiele.

Es scheint als würde sich das Walderdorffs als absolutes MUSS unter den Feierlocations herauskristallisieren. Die älteste Stadt Deutschlands hat nun also auch eine würdige Location um in bestem Ambiente zu feiern.