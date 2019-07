Zumba in der Punkrock-Version

Page Content

​Clowns sind nicht gleich Clowns, das dürfte jedem klar sein. Zwischen einem Zirkusclown und einem Horrorclown, zum Beispiel, liegen Welten. Diese Clowns​ aus Australien machen aber nochmal eine ganz neue Kategorie auf, sehen weder aus wie ihre Namensgeber, noch verhalten sie sich so. Clowns sind nämlich eine Punkrock-Band aus Melbourne und haben 2013 ihre erste Platte veröffentlicht. Seitdem geht es steil bergauf für die Australier, die in ihrem neuen Album Nature / Nurture auch deutliche Psychedelic-Elemente verbaut haben. Von den üblichen Genregrenzen lässt man sich hier nicht aufhalten.

Nicht nur was Namen und Klang angeht sind Clowns besonders, auch ihre Shows sollen „extrem energiereich und mitreißend“ sein. Das Erfolgsgeheimnis? Sänger Stevie verrät Ox, er habe in den letzten Jahren einfach gelernt „wie man die Leute am Nacken packt und motiviert.“ Und wenn alles nichts hilft, dann springt er kurzerhand ins Publikum. „So müssen sich die Leute bewegen, mich auffangen, damit ich mir nicht das Genick breche, und vielleicht geht dann was,“ sagt er pragmatisch. Das Ergebnis sind Konzerte wie "Punkrock-Zumba."



Am 17. Juli 2019 beehren Clowns Lucky's Luke​ und gewähren damit auch den Trierern die Chance sich von der Energie ihrer Shows zu überzeugen. Tickets gibt es für 19,90 Euro im Vorverkauf bei eventim​ oder für 19,45 Euro bei Ticket Regional.



​​​

Foto zVg: Nicebandnights