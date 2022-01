Erfolgreiche Wunschbaum-Aktion 2021

Page Content

​Trier (red). Ein Leben an der Armutsgrenze durch persönliche Schicksalsschläge wie Krankheit, familiäre Krisen, coronabedingte Mindereinnahmen oder den Verlust eines Partners sind immer wieder auftretende Gründe bei den Menschen und Familien mit Kindern, die im Haus der Beratung des Caritasverband Trier e.V. vom Fachdienst Sozial- und Lebensberatung betreut und beraten werden.

Unterstützt wurde die Wunschbaum-Aktion 2021 zum wiederholten Male von Mitarbeiter*innen der Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & Partner in Trier sowie von der Pfarrei St. Maria Magdalena in Brotdorf und Pfarrer Klaus Stankowicz. Sie alle haben individuelle Geschenke für die Kinder ausgesucht, eingekauft und liebevoll verpackt.

In den Trierer Stadtpfarreien St. Matthias, Liebfrauen und St. Paulin wurden darüber hinaus anonymisierte Beschreibungen in Form von Weihnachtssternen an die Weihnachtsbäume gehangen, so dass Gottesdienstbesucher*innen die Möglichkeit hatten, diese individuellen Weihnachtswünsche durch Geldspenden zu erfüllen. So war es möglich in den Vorweihnachtstagen an 50 Familien, 52 Einzelpersonen und 120 Kinder insgesamt 140 Weihnachts-Päckchen und 92 Gutscheine verteilen zu können. Bei den Erwachsenen standen in diesem Jahr vor allem Lebensmittelpakete und Lebensmittelgutscheine auf dem Wunschzettel. Die neben diesen Sachspenden zusätzlich eingegangenen Geldspenden in Höhe von 18.200,00 € ermöglichen es den Mitarbeiter*innen in der Allgemeinen Sozialberatung, auch im Jahresverlauf zu helfen, wenn Menschen akut in Not geraten sind.

Bei allen Sach- und Geldspendern möchte sich das Haus der Beratung sowie der Caritasverband Trier, besonders im Namen der vielen Kinder und Familien, denen durch diese Spenden die Teilhabe und Teilnahme an einem friedvollen Weihnachtsfest ermöglicht wurde, von ganzem Herzen bedanken.​