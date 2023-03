Wissen für alle an der Universität Trier

Page Content

​Digitale Sprachprogramme, Geldwäschebekämpfung oder der römische Seehandel im Mittelmeer: Die Themen der „Montagsvorträge aus Forschung und Lehre“ sind ebenso breit aufgestellt, wie das Publikum, an das sich die Vorträge richten. Die kostenfreien Montagsvorträge starten am 24. April und bieten die Möglichkeit, Forschungsinhalte und Fragestellungen aus der wissenschaftlichen Praxis direkt durch die vortragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Trier kennenzulernen. Die Vorträge können alle Interessierten ohne Anmeldung vor Ort an der Universität Trier besuchen. Danach stehen die Vorträge kostenfrei auf der Webseite des Campus der Generationen zur Verfügung. Im Anschluss an die Montagsvorträge organisiert die Hochschulgruppe der Seniorenstudierenden an der Universität Trier jeweils ein Treffen zum Kennenlernen und Austauchen.





Text: Universität Trier​



Das Konzept „Lebenslanges Lernen“ können Wissbegierige besonders umfangreich durch die Angebote der Gasthörerschaft und Gasthörerschaft PLUS selbst erfahren. Bis zum 31. März ist die Anmeldung noch möglich. Die Gasthörerschaft bietet den Zugang zu einer oder mehreren der knapp 2.000 Lehrveranstaltungen der Universität Trier. Zulassungsvoraussetzungen wie beispielsweise ein Abitur oder eine Altersgrenze gibt es nicht. Für einen pauschalen Betrag können unbegrenzt viele Vorlesungen besucht werden. Die individuelle Zusammenstellung der Vorlesungen und Veranstaltungen bietet Interessierten so ein maßgeschneidertes Angebot je nach eigener Interessenlage. Nur wenige Veranstaltungen wie beispielsweise Übungen im Labor sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Angebot der Gasthörerschaft PLUS erweitert das reguläre Veranstaltungsangebot für Gasthörende, etwa mit der neuen Sommertour oder Workshops. Die Gasthörerschaft PLUS kann nicht einzeln, sondern nur zusätzlich zur Gasthörerschaft belegt werden.Im Sommersemester 2023 bietet die Universität Trier erstmals gemeinsam mit der Universität des Saarlandes eine „Kultur-Sommertour“ an. Vier Exkursionen zu Orten um Trier und im benachbarten Saarland schauen auf die mittelalterliche Geschichte der Region. Im Rahmen der Gasthörerschaft PLUS können Gasthörende an der Sommertour sowie an Sprachkursen des Sprachenzentrums und vielen weiteren Veranstaltungen teilnehmen.