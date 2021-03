Page Content

​Knapp eineinhalb Monate ist es her, dass das Projekt „Bunte Luft – Mit Kunst gegen Luftverschmutzung“ von Ministerpräsidentin Dreyer mit dem Jugend Engagement-Wettbewerb RLP 2021 ausgezeichnet wurde. Nun kam inmitten der Planungen für die ersten luftreinigenden Wandbilder der nächste Paukenschlag: „Bunte Luft“ ist als rheinland-pfälzischer Vertreter für den mit 5.000 Euro dotierten Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert.



Angesiedelt ist das Projekt unter dem Dach der Lokalen Agenda 21 Trier, die bereits seit über zwei Jahrzehnten mit ihrer Projekt- und Bildungsarbeit einen wichtiger Knotenpunkt für nachhaltige Stadtentwicklung in Trier darstellt.​





Angesiedelt ist das Projekt unter dem Dach der Lokalen Agenda 21 Trier, die bereits seit über zwei Jahrzehnten mit ihrer Projekt- und Bildungsarbeit einen wichtiger Knotenpunkt für nachhaltige Stadtentwicklung in Trier darstellt.​





„Das Feedback und die Entwicklungen seit unserer Auszeichnung im Januar waren wirklich toll und sehr konstruktiv!", so die beiden Initiatoren weiter. „Mit dem Hersteller Keimfarben aus Bayern haben wir einen kompetenten Materialpartner gewonnen und konnten bereits einen ersten Grundstock an Material besorgen. Derzeit sind wir in Gesprächen zu Kooperationen in der Stadt und sprechen erste Flächenbesitzer an, um sie von der Idee zu überzeugen". Außerdem soll das Projekt im nächsten Schritt Künstler:innen in der Stadt einbeziehen, die damit in den aktuellen Krisenzeiten unterstützt und ihre Arbeit sichtbar gemacht werden soll. Genauere Infos zur Ausschreibung folgen innerhalb der nächsten Wochen.​



„Wir freuen uns natürlich gigantisch – allein die Nominierung für einen so renommierten Preis ist eine Ehre und motiviert uns zusätzlich, in diesem Jahr etwas Großes auf die Beine zu stellen“, so die beiden Initiator:innen des Projekts, Beatrice Donath und Adrian Schneider. Das Konzept ist schnell erklärt: Im Rahmen von „Bunte Luft“ sollen Wandgemälde, sogenannte murals, in Trier entstehen. Gemalt sind diese aber nicht mit herkömmlichen Materialien, sondern mit sogenannter Photokatalytischer Farbe. Das sind Wandfarben, die durch ihre chemische Zusammensetzung unter Einstrahlung von Sonnenlicht nicht nur sich selbst sauber halten, sondern dabei auch Schadstoffe (etwa Stickoxide) aus der Luft filtern und unschädlich machen können. Frischer Wind für die Nachbarschaft also.